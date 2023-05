Un cono gelato da cui fuoriesce una nube nera e minacciosa. E’ questa l’immagine scelta dal Magma per la presentazione della nuova mostra internazionale dedicata ad Armando Milani. Una personale “100 posters – EcoHumanity” che affronta il tema del futuro e delle sfide ambientali. Lo spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta si prepara ad accogliere le opere del designer e grafico italiano Armando Milani, allievo di Albe Steiner e tra i più apprezzati autori di grafica di denuncia e politica. La mostra sarà inaugurata sabato sabato alle 17.30 e sarà presente lo stesso artista. La personale rimarrà visitabile fino al 20 giugno.

La collezione di poster EcoHumanity di Milani documenta il lavoro di venti anni esatti a partire della colomba War Peace per le nazioni unite a New York nel 2002, ora diffuso in tutto il mondo, per finire con il poster “European Future” per il parlamento europeo che è stato approvato nel febbraio 2022.

«Penso che noi designer abbiamo il dovere di diffondere messaggi di denuncia e di speranza – ha detto Milani – perché abbiamo la possibilità di far riflettere la gente. Ho diffuso poster di problemi per la pace, dialogo, libertà e tolleranza e ultimamente contro i disastri ecologici».

La mostra è organizzata in collaborazione con Cartacanta e museo Magma, ed ha il patrocinio di Alliance Graphique Internationale, Aiap (Associazione italiana design della comunicazione visiva), regione Marche, comune di Civitanova.