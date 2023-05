Porto Potenza ha ospitato la quarta edizione del trofeo challenger “I gatti dell’Asola Classe A” al circolo nautico portopotentino che ha visto la partecipazione dei migliori 29 velisti provenienti dalle Marche, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia sui catamarani categoria Classe-A Classic e Foiling con l patrocinio della FIV di Genova, della regione Marche e dell’amministrazione comunale di Potenza Picena.

Nonostante l’assenza di vento nel primo giorno di uscita, lo scirocco di domenica 7 maggio ha permesso di disputare 3 prove. La direzione in mare dell’evento è stata gestita dal presidente del comitato di regata Lorenzo Viandante coadiuvato dagli ufficiali di regata Alessandro Principi (presidente del circolo nautico Porto Potenza) e da Lorenzo Del Zozzo. Per le premiazioni finali è intervenuta anche la sindaca Noemi Tartabini che ha consegnato il trofeo Challenger a Manuel Vaccari e Mirco Mazzini. Di seguito gli Arrivi per la categoria Classe-A/ Classic 1: primo premio a Manuel Vaccari circolo velico Orta, secondo classificato Andrea Ruffini C.N.Ragnavela S.B.T., terzo posto ad Alberto Magni C.N.Ragnavela S.B.T. Per la classe A Foiling in testa Mirco Mazzini del circolo nautico Riccione, al secondo posto Paolo Mangialardo de I Gatti dell’Asola-C.N. P.P.P. e al terzo Giovanni Fantasia del circolo vela Arco.