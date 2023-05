POTENZA PICENA - La Società nazionale ha riproposto il corso, in collaborazione con la Croce rossa e oggi i 15 partecipanti hanno ottenuto la certificazione dopo un esame pratico

Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso, che ha costituito una novità per il territorio, la Società nazionale di salvamento ha riproposto a Potenza Picena il corso destinato a tutti coloro che desiderano diventare professionisti del salvataggio.

La formazione prevede l’insegnamento di tecniche avanzate di nuoto, di primo soccorso, l’utilizzo dei dispositivi di salvataggio e la gestione delle emergenze in acqua. Durante il corso, i partecipanti hanno avuto la possibilità di sperimentare le tecniche apprese in situazioni reali attraverso esercitazioni pratiche in mare e in piscina. Istruiti sulla gestione degli aspetti psicologici delle emergenze e sulla comunicazione con i bagnanti. Un percorso itinerante partito dal quartier generale di Porto Potenza che ha visto i giovani aspiranti allenarsi nella piscina di Porto Recanati e rincorrere le onde fino a Civitanova.

Dopo aver conseguito la certificazione Bls e Blsd a cura della Croce rossa di Potenza Picena, oggi nelle acque davanti lo stabilimento Nettuno, al termine del corso, i 15 aspiranti sono stati valutati attraverso un esame pratico che ha consentito loro di ottenere la certificazione di bagnino di salvataggio per piscina. Il prossimo step li porterà davanti alla commissione istituita alla Capitaneria di Porto per il conseguimento dell’abilitazione completa “Mip” (Mare, acque interne, piscina).

Gli istruttori Matteo, Marco, Giusy e Carlo vogliono ringraziare «l’Amministrazione comunale, la Croce Rossa di Porto Potenza e la dottoressa Foresi per il fondamentale supporto e continuo confronto».