POTENZA PICENA - Sotto accusa un calabrese che avrebbe preso di mira due fratelli. Ieri la sentenza al tribunale di Macerata. L'avvocato Gabriele Cofanelli (in foto), che assiste le parti civili: «Soddisfazione per la sentenza, riconosciuta la gravità dei fatti»

Stalking ai vicini di casa, che avrebbe molestato anche suonando la batteria e direzionando le casse dello stereo verso le loro abitazioni: condannato a due anni il calabrese Saverio Caputo, residente a Potenza Picena. Ieri la sentenza al tribunale di Macerata. L’uomo era imputato con l’accusa di stalking verso due fratelli, suoi vicini di casa.

Secondo l’accusa, a partire dall’agosto del 2014, Caputo avrebbe minacciato e molestato i due fratelli. Il pm Francesca D’Arienzo, che ha chiesto la condanna a due anni, indica una serie di comportamenti che l’uomo avrebbe avuto. I fatti contestati sono avvenuti a Potenza Picena.

Caputo, dice l’accusa, avrebbe detto ai fratelli frasi come: «Ve la faccio pagare, siete morti voi e le vostre famiglie», anche brandendo un grosso bastone. Avrebbe prodotto rumori sia di giorno che di notte percuotendo violentemente, con una barra in metallo, la ringhiera dell’abitazione di uno dei fratelli. Avrebbe suonato la batteria, accesso attrezzi da lavoro, direzionato altoparlanti stereofonici con musica ad alto volume in direzione dell’abitazione di uno dei due fratelli. Avrebbe impedito a entrambi il passaggio in una strada adiacente all’abitazione di uno di loro, mettendo un bidone ed una rete metallica. Avrebbe appiccato il fuoco ad alcuni mucchi di erba di fronte all’ingresso dell’abitazione di uno dei fratelli.

Al processo si erano costituiti parte civile i due fratelli, assistiti dagli avvocati Gabriele Cofanelli e Massimiliano Cofanelli. I legali si sono associati alla richiesta di condanna del pm. Il giudice Francesca Preziosi ha condannato l’imputato, difeso dall’avvocato Alessandro Ciarrocchi, a due anni, e al pagamento di una provvisionale di 5mila euro per entrambi i fratelli.

Gli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli, difensori delle persone offese, hanno espresso la loro soddisfazione dopo la sentenza: «Riteniamo che il tribunale abbia valutato con assoluta correttezza ed estremo rigore la gravità dei fatti, riconoscendo la sussistenza degli elementi del cosiddetto stalking nei rapporti di vicinato e le ragioni di tutela delle persone offese, costrette negli anni a subire atteggiamenti persecutori tali da incidere sulla loro vita quotidiana».

(Gian. Gin.)