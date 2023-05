CRONOSCALATA - La gestione sanitaria della 32esima edizione del Trofeo Scarfiotti è stata affidata alla Croce Rossa di Ascoli, supportata dalla Cri di Sarnano, San Benedetto, Sibillini, Castignano e Porto Potenza Picena

È stata archiviata anche la 32esima edizione della cronoscalata Sarnano-Sassotetto/Trofeo Scarfiotti, la cui gestione sanitaria è stata affidata alla Croce Rossa di Ascoli.

«Ringrazio il presidente della Cri di Sarnano Adriano Conti – dice la presidente della Cri di Ascoli Cristiana Biancucci – per la sua splendida e calorosa accoglienza, i presidenti di San Benedetto, Sibillini, Castignano e Porto Potenza Picena, che non hanno esitato un attimo a dare manforte alla mia richiesta di supporto per affrontare anche questa impegnativa edizione». «In un momento storico e sociale in cui esiste tanta divisione, noi pensiamo che l’unione tra professionisti sia la chiave del successo», afferma il presidente della Cri di Sarnano Adriano Conti.

«Il comitato della Cri di Ascoli da qualche anno sta puntando l’attenzione e le energie su diversi eventi di questo genere ed ha messo a sistema la propria esperienza grazie anche al supporto di alcuni infaticabili presidenti della Cri Marche che hanno messo a disposizione il loro know how. Una rete di comitati ispirata alla, condivisione e professionalità, perché nell’unione e nel fare squadra si cresce come persone, come professionisti», dice Matteo Carlocchia, presidente della Cri di Porto Potenza. «Solo facendo rete è possibile fissare e raggiungere risultati importanti», conclude la presidente dei Sibillini Valeria Corbelli.

«Un doveroso ringraziamento ai volontari e dipendenti tutti, che hanno fatto sì che anche questa sfida potesse essere vinta, poiché solo lavorando in rete possiamo costruire una Croce Rossa forte dei suoi Comitati e dello sviluppo delle sue attività – si legge in una nota -. Sappiamo di ricoprire uno speciale ruolo istituzionale e questa consapevolezza della nostra storia, dei nostri principi e di quanto sia importante la presenza di Cri nel Paese, è grande motivo di orgoglio e stimolo, a profondere sempre maggiore impegno, così come i tempi che stiamo vivendo e le crisi umanitarie in atto, richiedono. Una consapevolezza che ci motiverà, ogni anno, a rafforzare, la credibilità e l’affidabilità della nostra azione sanitaria sociale e umanitaria».

4