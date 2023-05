MACERATA - E' successo intorno all'1 in via Lauro Rossi, la donna urlava e ha tenuto svegli i residenti. Sul posto due volanti e un'ambulanza

Donna urla e si spoglia in mezzo alla strada nel centro di Macerata e intervengono polizia e ambulanza. È successo questa notte, intorno all’1. Una donna, in via Lauro Rossi, si è spogliata e ha iniziato a sbraitare tanto che qualcuno ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenute due volanti.

La donna nonostante la presenza degli agenti che cercavano di farla rivestire ha continuato a restare nuda, poi i poliziotti sono riusciti a farla salire su una delle volanti e hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza.

Quando il mezzo di soccorso è arrivato, la donna non voleva saperne di salire e ha iniziato a urlare. Anche il personale sanitario ha cercato di farla rivestire e di farle indossare almeno un lenzuolo per coprirsi, ma la donna non ne voleva sapere.

La situazione è andata avanti per oltre un’ora con schiamazzi da parte della donna che hanno tenuto svegli diversi residenti della via.

Alla fine la donna è stata affidata ad una persona che la conosce e la situazione si è tranquillizzata. Restano da capire i motivi del comportamento della donna.