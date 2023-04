COMITATO - Donatella Pierantoni diventa vicepresidente e Gemma Pietrella entra come consigliera

Riunione dell’assemblea dei soci del comitato “Corridonia green No discarica” per approvare il bilancio e fare il punto della situazione. «Con l’occasione il direttivo è variato nelle sue componenti – si legge in una nota -. La precedente vicepresidente, per motivi personali, passa a socia. Donatella Pierantoni diventa vicepresidente e Gemma Pietrella entra come consigliera. Gli altri ruoli rimangono invariati. E’ stata pubblicata da poco la delibera n°5 del 2023 dell’Ata3 con i relativi allegati ed abbiamo iniziato il suo studio – precisano i rappresentanti -. A breve faremo la comparazione con la prima proposta di Piano d’Ambito e prenderemo una posizione insieme al nostro legale. Si stanno svolgendo i primi confronti con il tecnico incaricato dell’Ata3 ed i Comuni di Monte San Giusto e Corridonia. Speriamo di incontrare i relativi sindaci a stretto giro per conoscere l’esito del confronto e le azioni che verranno prese».