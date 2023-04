CORRIDONIA - L'incidente in via dei Mestieri, il ciclista soccorso dall'eliambulanza

Auto e bici si scontrano, un 34enne trasportato in eliambulanza a Torrette. L’incidente è avvenuto intorno alle 12,25 a Corridonia, in via dei Mestieri. Il ciclista è stato sbalzato dalla sella in seguito all’urto con la vettura, finendo sull’asfalto a circa due metri dal punto in cui è avvenuto l’impatto. Immediati i soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno allertato l’eliambulanza e predisposto il trasferimento dell’uomo con l’elicottero all’ospedale di Ancona.

(Servizio in aggiornamento)