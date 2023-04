SENTENZA dopo il ricorso presentato dall'Autorità garante della concorrenza contro un Comune che aveva prorogato le concessioni. I concessionari si aggrappano ora alla mappatura. Il presidente dell'Abc di Civitanova Giacomo Mantovani: «Il primo approccio alla lettura è di perplessità non che non ce lo aspettavamo, i segnali c'erano stati anche prima. Non è chiaro il passaggio sulla scarsità della risorsa perché da tempo aspettiamo il censimento. Spostare le lancette in avanti di un anno ha avuto poco senso, ci si deve concentrare sui parametri per le aste»

di Laura Boccanera

«Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. I giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse».

Così è scritto nella sentenza della Corte Europea, uscita oggi, che di fatto congela le speranze dei balneari di trovare un giudice a Lussemburgo che offrisse una prospettiva diversa rispetto alla direttiva servizi della Bolkestein. Una sentenza attesa e accolta dai concessionari di spiaggia locali con una certa dose di rassegnazione: «Ce lo aspettavamo – dice Giacomo Mantovani della neonata associazione dei balneari civitanovesi Abc – aspettiamo ora di leggere bene la sentenza per capire se ci sono spiraglio». Secondo la sentenza per l’assegnazione di concessioni di occupazione del demanio marittimo, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali. E proprio su questo punto i balneari cercano di far leva sulla base della famosa mappatura delle spiagge che era già contenuta nella legge Centinaio.

La sentenza di oggi arriva dopo il ricorso presentato dall’Autorità garante della concorrenza contro il comune di Ginosa che ha prorogato, con delibera del 24 dicembre 2020, le concessioni di occupazione del demanio marittimo nel suo territorio. Con la sua sentenza la Corte dichiara, in primo luogo, che la direttiva si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere, a tal proposito, dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro. Nel documento si legge però anche un passaggio sul quale ora si aggrappano i concessionari e dice: «In secondo luogo, il diritto dell’Unione non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione. È necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati».

«Il primo approccio alla lettura è di perplessità – commenta Mantovani – non che non ce lo aspettavamo, i segnali c’erano stati anche prima. Non è chiaro il passaggio sulla scarsità della risorsa perché da tempo aspettiamo il censimento delle spiagge, nelle Marche ad esempio ce ne sono molte ancora libere. Ora vedremo i decreti attuativi che tipo di condizioni conterranno, le aspettiamo da febbraio e ci auguriamo che per giugno siano pronti. Spostare le lancette in avanti di un anno ha avuto poco senso, ci si deve concentrare su proposte come i coefficienti di investimento e sulla durata del rinnovo delle concessioni, insomma sui parametri per le aste. E confidiamo che le Regioni possano dire la loro».



(Clicca per ascoltare la notizia in podcast)