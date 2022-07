Balneari e Bolkestein, il Pd attacca Ciarapica:

«Si è costituito in giudizio contro di loro

dopo le promesse in campagna elettorale»

CIVITANOVA - L'affondo della consigliera e segretaria dem Lidia Iezzi su una delle prime delibere di giunta approvate: «Ancora una volta il sindaco racconta una storia, che poi alla prova dei fatti si dimostra una bufala. Non solo nessun sostegno dall'amministrazione comunale. Ma la stessa mette a bilancio delle somme per pagare gli avvocati contro gli operatori»

«”Finita la festa, gabbato lo santo”. Sembra questo il motto che ha ispirato il sindaco Ciarapica nei confronti dei balneari civitanovesi». Sono le parole della consigliera e segreteria comunale del Pd Lidia Iezzi che punta il dito contro una delle prime delibere di giunta approvate dall’amministrazione Ciarapica bis: la costituzione in giudizio contro il ricorso presentato dai balneari per scongiurare l’applicazione della Bolkestein, che dopo la sentenza del Consiglio di Stato prevede le aste per le concessioni dal 2023.

«Dopo che in campagna elettorale ha portato letteralmente “in giro” i nostri balneari, portandoli a Roma da Gasparri e facendoli incontrare con tutti i vertici di Forza Italia e FdI giurando e spergiurando che la sua amministrazione avrebbe tutelato i diritti dei nostri balneari, appena insediata la nuova giunta il sindaco fa approvare – spiega Iezzi – nella prima adunanza del 19 luglio la delibera 321 con la quale sancisce la costituzione in giudizio del Comune contro il ricorso posto in essere dai balneari contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Marche ed altri enti pubblici, a tutela delle loro attività. Costituzione in giudizio immediatamente notificato agli stessi balneari, che dopo tante chiacchiere elettorali scoprono il vero volto del sindaco».

«Ancora una volta – aggiunge la consigliera e segreteria dem – Ciarapica racconta una storia, che poi alla prova dei fatti si dimostra una bufala. Non solo nessun sostegno dall’amministrazione comunale. Ma la stessa mette a bilancio delle somme per pagare gli avvocati contro i balneari. Non pago di ciò il Comune chiede addirittura il pagamento delle spese a carico degli stessi, altro che sostegno. Non risultano voti contrari in giunta rispetto alla costituzione in giudizio, neanche degli assessori di FdI, sempre prodighi di consiglio quando sono all’opposizione, ma coperti e allineati quando governano.

