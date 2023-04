CIVITANOVA - Il comico e prestigiatore presenta il suo show domenica 30 aprile. Il ricavato delle offerte libere (l'ingresso è gratuito) saranno devolute a Odv, Omphalos e Gaia

Il comico e prestigiatore Andrea Paris arriva al teatro Conti di Civitanova per lo spettacolo “Apparis Scomparis” promosso dall’assessorato alla famiglia. L’evento è previsto domenica 30 aprile alle 21,30 con ingresso gratuito con offerta libera e ha una finalità sociale: le offerte raccolte saranno devolute alle associazioni Odv, G.a.i.a. onlus e Omphalos.

La serata è stata presentata questa mattina in conferenza stampa dall’assessore alla famiglia Barbara Capponi, Filippo Marilungo, presidente dell’associazione Gaia e Kety Paglialunga consigliere ‘Omphalos’. «Con orgoglio l’amministrazione comunale sta lavorando a fianco di queste due importanti realtà che abbiamo presentato anche durante la partecipata serata dedicata all’Autismo organizzata nella sala consiliare – ha spiegato l’assessore Capponi. L’assessorato è in movimento per creare una sinergia istituzionale che possa sfociare in un servizio di sostegno attivo sul territorio. La serata di domenica sarà un momento di leggerezza e divertimento, pensato per bambini e famiglie e ci auguriamo un pubblico numeroso».

Andrea Paris è il mago diventato famoso durante il talent show Italia’s Got Talent e vanta moltissime apparizioni in programmi televisivi. «Nel 2008 l’associazione Omphalos ha creato una rete di genitori che lavorano per offrire supporto a famiglie con bimbi che soffrono di disturbi dello spettro autistico – ha detto Paglialunga, mamma che vive l’esperienza dell’autismo con il figlio Filippo – Ringrazio a nome dell’associazione il comune di Civitanova che ci sta aiutando moltissimo nel nostro percorso di genitori che vogliono trovare un posto in società ai propri figli. Siamo cresciuti tanto nella speranza di non far sentire sole le famiglie di fronte ad una diagnosi così dura in un contesto sociale e politico poco pronto nei riguardi di questo disturbo». Il presidente dell’associazione Gaia, ha ribadito l’importanza di momenti come quello di domenica, in cui si può condividere in società la spensieratezza dello spettacolo, ma facendo del bene. «Ringrazio l’assessore Capponi per quanto sta facendo per il mondo del volontariato e in particolare per l’associazione Gaia e per bambini seguiti dall’ospedale pediatrico Salesi di Ancona nel reparto di oncoematologia pediatrica – ha dichiarato Marilungo. Ci auguriamo di avere un teatro Conti pieno di famiglie che desiderino trascorrere due ore piacevoli e aiutare genitori che lavorano e lottano per dare una speranza di futuro ai loro figli, bambini davvero speciali, sostenendo la ricerca e attivando servizi utili sul territorio».