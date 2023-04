SCUOLA - Le ex alunne del 5B del liceo linguistico dei Salesiani e la professoressa Luana Bruni si sono date appuntamento nel luogo in cui avevano condiviso l'indimenticabile esperienza

Si sono ritrovate a 25 anni e qualche mese dal diploma le “ragazze” del 5B del liceo linguistico “Salesiani” di Macerata. La reunion domenica all’abbadia di Fiastra dove avevano trascorso i 100 giorni agli esami. Con le ex alunne anche la professoressa di francese Luana Bruni che seguì il loro percorso dal primo al quinto anno.

E’ stato un momento piacevole di condivisione in cui hanno ricordato episodi dell’epoca scolastica, aneddoti e si sono raccontate cosa hanno fatto in questi 25 anni.

Dopo il “rituale” appello in ordine alfabetico (quattro sono risultate le assenti), il pranzo al ristorante “La foresteria” poi una passeggiata nel verde dell’abbadia rivivendo la spensieratezza vissuta da liceali e preziosi momenti scolastici ed extra scolastici.