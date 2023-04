SERIE C - Nel recupero Paolucci acciuffa il pari dopo il momentaneo sorpasso di Capello. Nel primo tempo i dorici si portano sul doppio vantaggio in un quarto d'ora (Petrella e Simonetti), prima del duplice fischio ristabiliscono l'equilibrio Bozhanaj ed Energe. Ad inizio ripresa la traversa di Spagnoli. Melchiorri entra nel finale, superato l'infortunio

di Michele Carbonari

Spettacolo ed altalena di emozioni al Del Conero: Ancona – Carrarese termina con un pirotecnico 3 a 3. I biancorossi sembrano ipotecare il successo già nel primo quarto d’ora, quando si portano sul doppio vantaggio grazie alla punizione di Petrella e al destro di Simonetti. A metà frazione i gialloblu dimezzano lo svantaggio con la bella conclusione da fuori di Bozhanaj e al tramonto della frazione con il destro di Energe. Nella ripresa lo scontro diretto per i playoff entra nel vivo durante il recupero: Capello (scavetto) illude gli ospiti, che non fanno i conti con il ritorno di Paolucci (inserimento). Gli uomini di Colavitto, che centrano una traversa con Spagnoli in apertura di secondo tempo, salgono a quota 55, mentre la Carrarese tre punti avanti al quarto posto. L’Ancona giovedì 6 aprile sarà di scena ad Alessandria, fischio d’inizio alle 18.

La cronaca. Pronti via e l’Ancona sblocca, al 4′: punizione dal limite di Petrella, deviazione di un giocatore e palla in fondo al sacco, con Breza spiazzato. Bene, inizialmente, la fase difensiva biancorossa. All’8′ Martina tiene botta su Energe e subisce fallo insieme a Perucchini, bravo comunque a chiudere lo specchio. Quando arriva nella metà campo avversaria l’Ancona è sempre pericolosa, infatti al quarto d’ora ecco il raddoppio: angolo di Lombardi (appena entrato al posto di Petrella, toccato duro da un calciatore gialloblu), esce male Breza, la palla arriva a Camigliano che di testa fa la sponda per Simonetti il quale a porta vuota non sbaglia. La partita si riapre pochi minuti dopo. Al 22′ la Carrarese accorcia le distanze grazie ad una bellissima conclusione dal limite di Bozhanaj, che non lascia scampo a Perucchini. I toscani prendono fiducia e due giri di lancette più tardi Pelagatti si spinge in avanti ma spara alto. Al 37′ rasoterra di Lombardi, blocca a terra il portiere ospite. Nel finale Perucchini respinge un bel colpo di testa e in uscita sventa il pericolo creato da Energe. Il numero uno dorico non può nulla, proprio al 45′, sul tiro nel primo palo di Energe, imbeccato perfettamente da Capello. Quest’ultimo, al termine dei cinque minuti di recupero, ci prova in diagonale, palla deviata in angolo di un nulla. Durante l’intervallo mister Colavitto sostituisce lo stesso Lombardi ed inserisce Moretti. L’Ancona approccia bene anche nella ripresa e al 48′, su cross di Di Massimo, Spagnoli incorna e centra in pieno la traversa. Poi la Carrarese. Al 51′ Energe sfugge a De Santis e manda incredibilmente fuori. Quattro minuti dopo Schiavi avanza e calcia di un pelo fuori dallo specchio. Al 67′ di nuovo Ancona: Moretti scatta in velocità e prova il digonale, sul quale si allunga molto bene Breza. Al 73′ Simonetti incrocia ma l’estremo difensore ospite fa sua la sfera. Nel frattempo torna in campo Federico Melchiorri, di rientro dopo l’infortunio. Il match si infiamma nel recupero. Al 91′ Colombo trova l’imbucata vincente e con uno scavetto supera Perucchini (i giocatori dell’Ancona protestano per la dubbia posizione di partenza dell’attaccante della Carrarese). Appena due minuti e l’Ancona trova il meritato pareggio: Mezzoni ruba palla in area avversaria, nessuno trova la sfera, Paolucci ci inserisce e di prima intenzione supera Breza e firma il 3-3 finale.

Il tabellino:

ANCONA: Perucchini, Mezzoni, Camigliano, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto (46′ Paolucci), Prezioso (82′ Melchiorri); Petrella (14′ Lombardi (46′ Moretti)), Spagnoli, Di Massimo (59′ Fantoni). A disp.: Piergiacomi, Vitali, Ruani, Pecci, Brogni, Barnabà, Mattioli, Basso. All.: Colavitto.

CARRARESE: Breza; Pelagatti (72′ Marino), D’Ambrosio, Imperiale, Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj (75′ Palmieri), Cicconi (72′ Coccia); Capello, Energe (75′ Giannetti (77′ Castigliani)). A disp.: Cerretelli, Folino, Frey, Gatti, Mercati, Satalino. All.: Dal Canto.

TERNA ARBITRALE: Catanoso di Reggio Calabria (Feraboli di Brescia – Licari di Marsala).

RETI: 4′ Petrella (A), 15′ Simonetti (A), 22′ Bozhanaj (C), 45′ Energe (C), 91′ Colombo (C), 93′ Paolucci (A).

NOTE: ammoniti: Gatto, Simonetti, Pelagatti, Martina, Paolucci. Recupero: (5′ + 5′).