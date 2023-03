MACERATA - Nella sua interrogazione sulla nuova struttura a Fontescodella, il consigliere dem chiede anche se il Ministero abbia ufficializzato in qualche modo la concessione o il prestito della collezione dell'orientalista maceratese ora ospitata a Roma

L’ipotesi legata all’allestimento di un percorso tucciano nel museo di città che l’amministrazione comunale vuole realizzare negli spazi di Fontescodella, adiacenti alla ex chiesa Torregiana è al centro di una interrogazione presentata dal consigliere del Pd Maurizio Del Gobbo. L’osservazione iniziale: «il Comune di Macerata è stato designato come ente capofila del progetto di valorizzazione dell’opera dell’orientalista ed esploratore Giuseppe Tucci denominato “Le Marche e l’Oriente-Giuseppe Tucci”, promosso dall’Associazione Culturale Internazionale Identità Europea e finanziato dalla Regione Marche (75mila euro), tale progetto prevederebbe anche la realizzazione di un parco storico-letterario, nei giorni scorsi abbiamo assistito alle prese di posizione di esponenti della Giunta (assessori Sacchi e Iommi) riguardanti una serie di iniziative per valorizzare l’opera e la memoria dell’illustre orientalista maceratese Giuseppe Tucci».

Fatta la premessa, si entra nel merito: «Alcuni giorni fa – scrive Del Gobbo – l’assessore Iommi, magnificando il recupero dell’ex Chiesa di Santa Maria in Torregiana, ne indicava la destinazione nell’ambito dello spazio museale da dedicare a Giuseppe Tucci; in passato lo stesso assessore Iommi aveva proposto quel luogo per ospitare il museo di Storia Naturale, in dissenso con la giunta che invece aveva confermato la collocazione nella ex casa del custode dei Giardini Diaz».

Del Gobbo chiede all’Amministrazione «quali valutazioni abbia fatto l’assessore Iommi per stabilire che l’ex chiesa di Santa Maria in Torregiana è idonea a tale scopo: il progetto di allestimento dovrebbe infatti basarsi su una precisa idea espositiva e su un altrettanto solido progetto gestionale, il che dovrebbe presupporre che si sappia, quanto meno, che cosa si intende esporre, come lo si vuol fare e con quali risorse», chiede inoltre «se esiste un qualsiasi atto amministrativo del Ministero competente che faccia ritenere fattibile e prossimo il prestito al Comune di Macerata di documenti e di oggetti della collezione dell’ex museo nazionale di arte orientale Giuseppe Tucci, trasferito nel 2017 presso il Palazzo delle Scienze all’Eur, all’interno del Museo delle Civiltà» ed infine «se esiste un piano di una qualche concretezza che definisca una ipotesi allestitiva e gestionale del sito museale che si intende realizzare e se esiste infine uno studio di fattibilità che affronti gli aspetti economici e finanziari della questione, con cui si ipotizzino i costi per l’allestimento e le spese correnti collegate alla gestione dell’attività espositiva e, di converso, si dia conto delle necessarie fonti di finanziamento per la copertura dei suddetti oneri».

