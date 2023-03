MACERATA - Due interrogazioni presentate dal consigliere del Pd Alessandro Marcolini. «All'altezza del Polo Bertelli c'è un problema di sicurezza e il concreto rischio di incidenti, il Comune intervenga». Chiesto anche il taglio dell'erba dai marciapiedi

Strisce pedonali, marciapiedi e sfalcio dell’erba al centro di due interrogazioni del consigliere comunale del Pd Alessandro Marcolini. La prima interrogazione è sull’attraversamento pedonale in via Bramante, all’altezza del polo universitario Bertelli: Marcolini osserva che «le strisce pedonali in oggetto sono posizionate nelle immediate vicinanze della rotatoria, questo crea notevoli disagi e soprattutto pericoli poiché gli utenti in transito, appena terminata la rotatoria (con visuale attenuata), si trovano spesso ad arrestare bruscamente il mezzo condotto per consentire il dovuto attraversamento dei pedoni: ciò è fonte di pericolo in quanto può facilmente causare incidenti stradali e l’investimento dei pedoni e chiede all’amministrazione comunale «se ha intenzione di spostare l’attraversamento pedonale, collocandolo in altra parte, pur sempre nelle vicinanze del polo universitario, con gli opportuni accorgimenti».

La seconda interrogazione di Marcolini verte sempre su via Bramante, stavolta per marciapiedi e taglio dell’erba: «I marciapiedi siti in via Bramante – osserva il consigliere Dem – presentano in molti punti uno stato di dissesto tale da non permettere ai pedoni di poterli percorrere in sicurezza, tali marciapiedi non sono facilmente percorribili anche poiché invasi da folta vegetazione in molte parti, fatto che costringe i pedoni a scendere nella carreggiata che, come noto, è una via molto trafficata, il tutto col relativo pericolo di essere investiti». La richiesta al Comune è di «di rendere noto se è in previsione la manutenzione dei marciapiedi di via Bramante e lo sfalcio della vegetazione».