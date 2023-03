RECANATI - L'esposizione "Le Marche. L’unicità delle molteplicità" verrà presentata nella capitale, a Palazzo Poli, dal 29 marzo al 28 maggio

Giacomo Leopardi e Beniamino Gigli protagonisti della mostra “Le Marche. L’unicità delle molteplicità” che verrà presentata a Roma, a Palazzo Poli, dal 29 marzo al 28 maggio. «Siamo lieti di annunciare che Recanati è rappresentata da ben due personalità illustri nella mostra che celebra le eccellenze della regione Marche: Giacomo Leopardi e Beniamino Gigli – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi -. Fieri di poter offrire ai visitatori della mostra un assaggio della storia e della cultura della città, l’occasione è propizia anche in virtù della prossima ristrutturazione e riapertura del museo dedicato a Beniamino Gigli grazie ai fondi del Pnrr da noi reperiti per l’abbattimento delle barriere architettoniche che permetterà di rendere la fruizione della bellezza dell’esposizione presente al teatro Persiani a tutti».

Organizzata dalla Regione e dall’Agenzia per il turismo e per l’internalizzazione delle Marche, «la mostra si propone di mettere in evidenza le eccellenze regionali, gli aspetti che ne determinano il vero fascino e l’unicità, tracciando una linea che ripercorra i tratti storici, artistici e culturali attraverso personaggi eccellenti che hanno contraddistinto la Regione», scrive il Comune di Recanati.

«La presenza di Leopardi e Gigli è una testimonianza dell’unicità della nostra città e della sua forte connessione con la cultura – ha spiegato l’assessora alle Culture Rita Soccio -. Siamo estremamente orgogliosi di questa forte presenza recanatese che sottolinea il nostro impegno per la valorizzazione della cultura e della storia del nostro territorio. La partecipazione di Leopardi e Gigli alla mostra nazionale rappresenta un’opportunità per Recanati di far conoscere ancora di più al pubblico le nostre bellezze e i nostri tesori culturali insieme alle altre realtà regionali. Siamo certi che l’identità culturale sia tra le attrazioni principali delle Marche e per questo continueremo ad investire nella valorizzazione di questi aspetti, così preziosi per la nostra comunità e per la crescita del nostro territorio».

Saranno presenti in mostra con Leopardi e Gigli, donne e uomini illustri marchigiani che hanno cambiato la storia operando con modalità vincenti in molteplici ambiti storici e attuali tra cui Raffaello Sanzio, Donato Bramante, Matteo Ricci, Gioachino Rossini, Maria Montessori e tra i contemporanei Roberto Mancini, Valentino Rossi, Raphael Gualazzi e Giovanni Allevi. Tutti rappresentati nell’esposizione da un’opera originale, un oggetto, un filmato o delle fotografie.

Nell’isola destinata a Leopardi saranno presenti due libri di proprietà del grande poeta, una penna a piuma d’oca e uno scritto autografo, gentilmente concessi da Casa Leopardi. Nello spazio dedicato a Beniamino Gigli verrà esposto in mostra, il costume di scena del personaggio Radames indossato da Gigli nell’opera “Aida” rappresentata nel 1937 al teatro reale dell’Opera di Roma, presente al museo Gigli e messo a disposizione dal Comune di Recanati.