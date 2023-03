TOLENTINO - Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo ha coinvolto i maestri gelatieri del territorio in un’iniziativa che ha voluto portare alla ribalta l’eccellenza delle produzioni locali, donate all'associazione

In occasione del Gelato Day, la Giornata europea del Gelato Artigianale, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha coinvolto i maestri gelatieri del territorio, in un’iniziativa che ha voluto portare alla ribalta l’eccellenza delle produzioni locali, regalando soprattutto un sorriso ai ragazzi dell’Anffas Macerata.

L’appuntamento, in collaborazione con Tecnobar, è andato in scena lunedì 20 marzo proprio nella sede Tecnobar di Tolentino e ha visto maestri gelatieri realizzare e presentare il proprio gusto “cavallo di battaglia”, con l’occasione di condividere l’eccellenza del gelato artigianale.

All’incontro hanno partecipato alcuni ragazzi dell’Anffas Macerata e all’associazione è stato donato tutto il gelato artigianale realizzato.

I maestri gelatieri presenti sono stati: Luigi Loscalzo di Dolcevita di Jesi, Barbara Trozzo di Tutto Gelato di Macerata, Federico Biagetti del Bar Gelateria Roma di Passo di Treia, Raoul Trozzo di Gelati d’Autore di Porto Sant’Elpidio, Cinzia Del Dotto di Enjoy di Tolentino.

«Quest’iniziativa è nata dalla collaborazione con Tecnobar – ha detto Lucia Biagioli, referente interprovinciale della categoria Turismo e Commercio di Confartigianato – e insieme abbiamo pensato di mettere in risalto le professionalità artigiane in una ricorrenza così particolare, condividendole con un momento di solidarietà. I maestri gelatieri, che ringrazio per la loro sensibilità, hanno messo grande impegno nel presentare i propri prodotti ai ragazzi dell’Anffas, che hanno apprezzato davvero ciò che hanno poi gustato. I nostri artigiani hanno anche realizzato dei gusti nuovi in preparazione della bella stagione e invito tutti a recarsi in questi esercizi commerciali per scoprire queste squisite novità».

«È stato un dolcissimo pomeriggio per i ragazzi che hanno partecipato – le parole di Marco Scarponi, Presidente Anffas Macerata -. Abbiamo potuto vedere come questi artigiani mettano tutta la loro passione in quello che fanno e hanno condiviso queste emozioni con i ragazzi, che sono usciti entusiasti dall’esperienza. Grazie per aver pensato ad Anffas per questa iniziativa».