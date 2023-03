TOLENTINO - Il Comune e la sezione locale dell’Anpi organizzano diverse iniziative. Il programma

Tolentino, medaglia d’argento al valor civile e al valor militare, celebra il 79esimo anniversario dell’eccidio di Montalto, avvenuto il 22 marzo 1944 sulle montagne tra Caldarola e Cessapalombo, dove furono trucidati ventisette giovani tolentinati, che donarono la propria vita per la libertà, la democrazia e la pace. Le iniziative sono promosse dal Comune e dalla sezione locale dell’Anpi, che il 23 e 24 marzo incontra gli alunni delle scuole della città.

Sabato 25, alle 12, degli studenti del “Filelfo”, incontrano Michele Petraroia, dirigente nazionale Anpi. Domenica 26, alle 9 in piazza della Libertà, ritrovo e partenza del corteo verso il cimitero comunale. Alle 9.30 al famedio dei caduti verrà celebrata la messa (in caso di pioggia nella basilica di San Nicola). Alle 10.30, sempre in piazza della Libertà, verrà depositata una corona di alloro sulla lapide dedicata al sacrificio dei martiri di Montalto. Interverranno Mauro Sclavi (sindaco), Alessandro Massi Gentiloni Silverj (presidente del Consiglio comunale), Lanfranco Minnozzi (presidente Anpi locale), Benedetta Cotognini (sindaco del Consiglio dei ragazzi), Filippo Pisani (presidente del Consiglio dei ragazzi), i rappresentanti dei comitati degli studenti degli istituti superiori e l’oratore ufficiale della manifestazione Michele Petraroia (dirigente nazionale Anpi). Al termine della cerimonia trasferimento in bus per Montalto con sosta a Caldarola per le onoranze al Cippo della Medaglia d’Argento Aldo Buscalferri e ai Martiri di Montalto.