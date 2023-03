LO SPETTACOLO andrà in scena il 5 aprile in anteprima nazionale. La produzione ha scelto come "buen retiro" la tenuta Grimaldi

di Monia Orazi

La compagnia che produce gli spettacoli del Bagaglino ha scelto Matelica come “buen retiro” per la residenza artistica necessaria a preparare lo spettacolo «Bastarde senza gloria». Andrà in scena in anteprima nazionale il 5 aprile e racconta la storia di sette lavoratrici, alle prese con la difficile scelta di chi votare tra di loro per essere licenziata.

A spiegare perché proprio a Matelica è l’attore Federico Perrotta della Spettacoli Uao: «Siamo stati a Matelica per la serata di teatro insieme a Pingitore – racconta il produttore – abbiamo scoperto la tenuta Grimaldi con le sue stanze adatte per una residenza teatrale, la nostra proposta è stata accolta di buon grado, abbiamo contattato l’Amat che ci ha messo a disposizione il suo supporto organizzativo ed il sindaco Massimo Baldini che ha espresso tutto il suo favore al nostro progetto. In questi giorni abbiamo realizzato la preparazione al testo e verso il personaggio, un grande lavoro con lo sceneggiatore Gianni Quinto e le attrici. La scelta di Matelica nasce dalla bellezza di questo luogo meraviglioso, lontano dal frastuono della grande città, la forza dello spettacolo è sapere chi si è nella performance dell’opera artistica. Il vento che soffia in continuazione ci è stato propizio, coloro che hanno assistito alla prova al leggìo sono rimasti positivamente colpiti. Il Piermarini poi è una meraviglia, voi marchigiani avete una marcia in più nell’accoglienza e nell’ospitalità. Il grande messaggio del testo è, come specificato nel sottotitolo una per tutte, tutte per una la sinergia tra donne, ci sarà un finale inaspettato che non vogliamo svelare».

La regia è firmata da Siddartha Prestinari, le protagoniste sono Elisabetta Mandalari, Sabrina Pellegrino, Valentina Olla, Gegia, Manuela Villa, Giulia Perini, Eugenia Bardanzella. Per informazioni e prenotazioni 071 2072439 oppure 333 5001699.