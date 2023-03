TIPICITA' - L'accordo tra il presidente Stefano Belardinelli e la Tan Warriors Sports Academy, promossi incontri e scambi per sensibilizzare lo sviluppo di attività socio culturali

L’edizione di quest’anno di Tipicità è stata ricca di appuntamenti per il centro universitario sportivo di Camerino. Domenica 12 marzo infatti è stato firmato un importante protocollo di collaborazione tra il Cus Camerino nella persona del suo presidente Stefano Belardinelli e la Tan Warriors Sports Academy della Tanzania, accordo fortemente voluto anche dall’università di Camerino e dalla Regione Marche che hanno promosso incontri e scambi per sensibilizzare lo sviluppo di attività socio culturali tra le parti.

«Punti centrali del protocollo sono infatti la buona crescita dei giovani attraverso la formazione scolastica, educativa, sportiva e di vita sociale finalizzata alla valorizzazione della persona – si legge in una nota -. Già nel mese di dicembre una delegazione della Tanzania aveva visitato il centro sportivo per vedere il funzionamento e per scambiare opinioni ed esperienze sul mondo dello sport e sulla gestione di un importante centro sportivo come quello presente a Camerino e ieri si è concretizzata la collaborazione.

Presenti all’incontro Mamoud Tabit Kombo, Ambasciatore della Tanzania in Italia, Kalaita Mainga per la Tan Warriors Sports Academy, Graziano Leoni, prorettore vicario università di Camerino e Stefano Falcioni assessore Comune di Camerino.

Successivamente l’ambasciatore Kombo ha visitato, sotto la guida del rettore dell’università di Camerino Claudio Pettinari, le splendide strutture dell’università e con il presidente del Cus Camerino ha visitato il centro universitario sportivo provando anche qualche sport come il tennistavolo e il padel.

E’ rimasto colpito positivamente dalla bellezza e dalla funzionalità delle strutture dell’università di Camerino e si è augurato che altri tanti ragazzi dalla Tanzania possano venire dopo l’arrivo a Camerino dei primi due studenti nell’ambito dell’Erasmus + che lo hanno accompagnato nella sua visita a Camerino. Ora il prossimo importante appuntamento per Cus Camerino sarà la conferenza stampa in Regione il prossimo venerdì 17 marzo per la presentazione dei Campionati Nazionali Universitari 2023 che si svolgeranno a Camerino, Castelraimondo, Matelica, San Severino, Pieve Torina, Caldarola e Civitanova.