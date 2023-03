MACERATA - I rappresentanti dell'associazione hanno abbandonato la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico in anticipo e hanno indossato nastri gialli per ricordare gli studenti suicidi in Italia. Dura critica alla scelta della Cattedrale come location e alla "retorica" del rettore Mc Court: «Totale mancanza di coinvolgimento, non solo in questa occasione ma anche nei mesi precedenti, delle rappresentanze studentesche»

Hanno indossato nastri gialli, simbolo di prevenzione al suicidio, i componenti di Officina Universitaria. E hanno abbandonato la Cattedrale di Macerata, prima dell’inizio della cerimonia di inaugurazione del 733° anno accademico di Unimc. Lo hanno fatto in segno di vicinanza ai giovani studenti che si sono tolti la vita e al dolore delle loro famiglie «All’Università come un gioco in cui “o si vince o si impara”, come detto dalla Ministra, noi non ci stiamo e non ci staremo mai». L’associazione studentesca nata nel 2007, che si definisce autonoma da ogni partito e sindacato, non ha affatto gradito le scelte di Unimc in occasione del 733° anno accademico.

«L’inaugurazione di oggi – scrivono – rappresenta un campanello di allarme non indifferente. Le criticità, le ambiguità e le incoerenze emerse, non solo per noi rappresentanti degli studenti, ma per l’intera comunità accademica, sono molteplici e di diversa natura.

Prima fra tutte il luogo scelto per il suo svolgimento: la Cattedrale della Diocesi di Macerata. Non un auditorium, un’aula magna, un teatro, ma una chiesa, un luogo di culto consacrato, nulla di più lontano dal concetto stesso di laicità costitutiva di un’istituzione come l’Università. Una scelta irrispettosa, a nostro giudizio, non solo nei confronti delle persone non credenti o credenti di altre fedi, ma anche alle persone di fede cattolica. La bellezza, l’appartenenza al patrimonio culturale del nostro territorio e l’essere uno dei simboli della ricostruzione post sisma non possono e non devono essere strumentalizzati al fine di giustificare una scelta del genere».

Attaccano poi la “retorica” del rettore John McCourt: «Sul senso di comunità, la compartecipazione, i processi e la progettazione “bottom up”, risulta incoerente, vista la totale mancanza di coinvolgimento, non solo in questa occasione ma anche nei mesi precedenti, delle rappresentanze studentesche da più punti di vista. In un periodo in cui la partecipazione democratica a tutti i livelli risulta essere sempre più difficoltosa, la non considerazione e comprensione delle dinamiche di rappresentanza da parte della governance non può che andare a danneggiare irreparabilmente il processo di crescita del nostro Ateneo e delegittimare il senso imprescindibile della rappresentanza, che si configura di fatto come un elemento fondamentale per il sano funzionamento dell’Università e la tutela degli studenti tutti».

Poi la critica all’intervento in streaming della Ministra Bernini: «Si è distinta più per le cose non dette che per ciò che è stato detto. L’Università è stata meramente appiattita a un discorso economico-gestionale e non una parola è stata spesa da lei in merito al benessere psicologico di chi la compone. Nemmeno un accenno a tutti gli studenti e le studentesse che hanno deciso di togliersi la vita per non essere riusciti ad affrontare la competizione universitaria, succube di una cultura del merito e della produttività, cieca alla giustizia sociale».