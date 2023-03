IN PIAZZA della Libertà domani il tipico allestimento outdoor delle "rosse" con le vetture da competizione. Sabato il raduno

Grande attesa a Tolentino per l’evento di presentazione dell’associazione sportiva dilettantistica “Team Mrnc 12 Racing” che domani e sabato in piazza della Libertà esporranno, con il tipico allestimento outdoor Ferrari, le vetture da competizione Ferrari 488 challenge evo e Ferrari 488 GT3, presenti al Campionato Italiano Gran Turismo e al Challenge Ferrari Coppa Pirelli.

Il programma si apre nel pomeriggio di domani con l’arrivo dei truck Ferrari e l’esposizione delle vetture in piazza della Libertà, dalle 17 alle 23. Prevista la presentazione del team, alle 18.30 nella Sala Mari del Miumor e la consegna di una targa in ricordo di Onorio Vicomandi, morto prematuramente, gestore a Tolentino di un salone di auto e moto divenuto punto di riferimento per appassionati di tutta Italia. La mattina di sabato, dalle 9.30 alle 13, appuntamento con un raduno di auto Ferrari con un giro turistico per la città e la visita del Poltrona Frau Museum.