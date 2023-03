IL FESTIVAL della scenografia diretto dal premio Oscar Dante Ferretti domani, venerdì e sabato sarà nel capoluogo. Ecco il programma degli appuntamenti che vedranno come special guest la nota scenografa

Dopo la tappa inaugurale di Ancona, prosegue a Macerata il festival europeo della scenografia Prima Scena, con la direzione artistica del Premio Oscar Dante Ferretti. Il festival ripropone il fil rouge che accomuna i quattro appuntamenti marchigiani: grazie alla presenza di ospiti di livello internazionale, infatti, saranno sviluppati diversi momenti di confronto sullo splendido mondo della scenografia, protagonista assoluta di questo prestigioso festival. Alcuni puramente formativi, affidati allo special guest dell’evento, altri dal carattere più ludico (mostra monografica, visione di un film, spettacolo o installazione). In occasione dell’appuntamento maceratese, sarà protagonista la scenografa Margherita Palli, direttrice del triennio di Scenografia e Set Design Advisor Leader al Naba di Milano.

Ecco il programma. Domani alle 16 alla Mozzi-Borgetti Palli racconterà la sua recente esperienza al Teatro Regio di Parma sulla messa in scena dell’opera “Ascesa e caduta della città di Mahagonny”. Insieme a lei, per l’occasione, Giancarlo Colis (scenografo e costumista di film come “Il Mercante di Venezia” e “L’Ultimo Imperatore”) e Henning Brockhaus (drammaturgo e regista). Il giorno seguente Margherita Palli condurrà un laboratorio che vedrà coinvolti in prima persona gli studenti di scenografia dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata e di Urbino. Lo stesso giorno, alle 17 nella sala Cesanelli dello Sferisterio, sarà inaugurata la mostra “Ascesa e caduta della città di Mahagonny”, con i bozzetti scenografici di Margherita Palli e dei costumi realizzati da Giancarlo Colis per l’omonimo spettacolo (regia di Henning Brockhaus). Chiuderà la tre giorni, sabato alle 17 sempre alla sala Cesanelli dello Sferisterio, il concerto “Oh Moon of Alabama” con un recital brechtiano (al pianoforte Paolo Ceccarini, voce della soprano Afra Morganti).

Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Potenza Picena sono i quattro Comuni scelti per ospitare i grandi appuntamenti in programma, che si porranno l’obiettivo di promuovere e divulgare l’arte magica della scenografia, in tutte le sue forme artistiche: da quelle storiche artigianali a quelle tecniche, fino ad arrivare alle ultime innovazioni tecnologiche e spettacolari dei grandi allestimenti cinematografici, teatrali e televisivi. Un viaggio unico nel panorama internazionale diretto dal grande Maestro, che tanto lustro ha portato alla sua città, alla Regione e all’Italia nel mondo.