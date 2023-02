VOLLEY A3 - Competizione in programma sabato 11 e domenica 12 marzo: tutte le info per i biglietti

Sabato 11 e domenica 12 marzo al Banca Macerata Forum si terrò la fase finale della Del Monte Coppa Italia di Serie A3, organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A e dalla Pallavolo Macerata. Una due giorni all’insegna del grande volley in un palazzetto storico come quello di Fontescodella, oggi Banca Macerata Forum, che vedrà tra le protagoniste della final four anche la Med Store Tunit. I biancorossi sfideranno la Maury’s Com Cavi Tuscania nella seconda semifinale delle 20, mentre ad aprire la due giorni di Coppa alle 17 saranno l’Abba Pineto e la Farmitalia Catania. Le finali di domenica invece si disputeranno alle 15, per il terzo e quart posto, e alle 18 per decretare la squadra campione della Del Monte Coppa Italia di Serie A3.

I biglietti sono disponibili solo sul sito www.liveticket.it, dove si può scegliere tra due formule: il biglietto giornaliero, valido per la giornata di sabato oppure per la giornata di domenica, e l’abbonamento, che permette di assistere alle gare di entrambe le giornate. Già online su www.liveticket.it sono in vendita solo gli abbonamenti, mentre il biglietto giornaliero sarà disponibile nei prossimi giorni.

Il prezzo dell’abbonamento per assistere alla due giorni di gare è di: 30 euro settore nero (la tribuna centrale), 25 euro gradinata numerata.

Tutti i tesserati Fipav possono beneficiare di un abbonamento a prezzo ridotto: 20 euro gradinata numerata.

Mentre il biglietto giornaliero per le gare di sabato 11 o domenica 12 corrisponde a: 20 euro per il settore nero (la tribuna centrale), 15 euro per la gradinata numerata.

Non sono invece previste riduzioni per l’acquisto del biglietto giornaliero e per l’abbonamento settore nero.