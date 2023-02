TENNIS - La tennista maceratese ha vinto in tre set contro la svedese Peterson e ha conquistato il Wta 250 in Messico. Con questa vittoria è tornata nella top 50 del ranking mondiale

Camila Giorgi trionfa in Messico e torna nella top 50. La tennista maceratese, 31 anni, si è aggiudicata nella notte italiana il titolo Wta 250 (il quarto in carriera) sul cemento di Mérida. In finale ha battuto in tre set Rebecca Peterson, svedese numero 140 del ranking, sconfitta 7-6 (3), 1-6, 6-2. Un match di alti e bassi, durato quasi due ore e mezza: Giorgi dopo aver vinto il primo set, ha ceduto il secondo e ha iniziato malissimo anche il terzo perdendo i primi due giochi. Poi la svolta, solidità e un vincente dietro l’altro (40 alla fine del match) che le hanno fatto conquistare sei giochi di fila e il primo trofeo dopo un anno e mezzo. Per Giorgi infatti è il primo trofeo da Montreal (agosto 2021): da oggi è la numero 46, a 20 posizioni dal best ranking registrato nel 2018. Ora la maceratese torna ad essere la numero due italiana, dietro solo a Martina Trevisan.