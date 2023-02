ECCELLENZA - Al La Croce di Montegranaro termina 0 a 0, tanta pioggia e poche emozioni

di Mattia Nepa

Tanta pioggia e poche emozioni al comunale La Croce di Montegranaro. Finisce 0-0 il derby tra la Sangiustese e il Valdichienti. Una buona Stese non riesce a superare un anonimo Valdichienti. I locali sprecano, con Tonuzi, l’unica vera grande occasione del match. I ragazzi di Bolzan, che fra una settimana ospiteranno la Forsempronese, restano ai piedi della zona playoff, al pari dei rossoblu di Morganti, che devono guardarsi anche le spalle e nel prossimo turno saranno di scena a Montefano.

La cronaca. La partita inizia subito con un episodio dubbio: al nono minuto su un lancio lungo della retroguardia locale Rossi esce in maniera avventata e, a detta dell’assistente, prende la palla con le mani fuori dall’area, il signor Bini della sezione di Macerata, tra le numerose proteste, decide di non provvedere a nessuna sanzione e fischiare un calcio di punizione dal limite dell’area, battuto non benissimo da Tonuzi. Ci prova al ventunesimo il Valdichienti con un cross di Mazzieri che arriva tra i piedi di Passewe, il numero undici impegna Monti sul primo palo, grande parata del portiere dei locali.

Dopo soli due minuti è ancora la squadra ospite a provarci: Omiccioli scarica un sinistro da fuori area, palla fuori di poco. Al venticinquesimo risponde la Sangiustese: calcio d’angolo battuto magistralmente da Ercoli, Tissone e Cheddira si danno fastidio e non riescono a battere in rete. Dopo dieci minuti una grande palla di Passewe non viene agganciata da Palmieri che si sarebbe trovato completamente solo davanti a Monti, occasione sfumata per il Valdichienti. Finisce senza ulteriori sussulti la prima frazione. Il secondo tempo inizia con la più grande occasione del match. Al sessantunesimo Proesmans lancia in profondità Tonuzi, Rossi esce bene ma il pallone gli sfugge dalle mani, il numero 11 della Stese si ritrova la palla tra i piedi e a porta vuota manda alto sopra la traversa. Occasione gigantesca per i locali. Dopo due minuti prova a rispondere il Valdichienti: un tiro dal vertice destro dell’area di rigore di Sfasciabasti viene deviato, Passewe non arriva in spaccata e palla in corner. La seconda frazione sfila via senza altre occasioni da segnalare: la pioggia e il campo pesante si sono fatti sentire.Dal punto di vista del gioco meglio i padroni di casa, che però, non sono riusciti a sfondare il muro ospite. Secondo pareggio consecutivo per entrambe le formazioni.

Il tabellino:

SANGIUSTESE (4-2-3-1): Monti 6.5; Tomassetti 5.5; Tissone 6; Capodaglio 6 (25′ s.t. Pagliarini); Stortini 6; Iuvalè 5.5; Ercoli 6.5; De Stefano 5.5 (25′ s.t. Merzoug 6); Proesmans 6 (37′ s.t. Loviso s.v.); Cheddira 5.5 (35′ s.t. Ciucani s.v.); Tonuzi 5 (30′ s.t. Cinque 6). A disp.: Calcabrini N., Tarulli, Loviso, Paoloni, Sguigna. All.: Morganti.

VALDICHIENTI PONTE (4-3-3): Rossi 5; Mazzieri 6; Sopranzetti 6; Pigini 6.5; Tombolini 6; Omiccioli 6; Sfasciabasti 5.5 (39′ s.t. Lattanzi S. s.v.) ; Cisbani 6 (25′ s.t. Del Brutto 6) ; Passewe 6; Palmieri 6 (25 s.t. Lattanzi A.) ; Zira 5.5 (12′ s.t. Triana 5.5). A disp.: Cingolani, Morresi, Calcabrini M., Di Molfetta, Trillini. All.: Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Alessandro Bini di Macerata (Bara di Macerata – Ielo di Pesaro).

NOTE: 200 spettatori circa. Ammoniti: Capodaglio, Tomassetti, Cinque, Sopranzetti, Triana. Angoli: 7 – 4. Recupero: 4′ (0′ + 4′).