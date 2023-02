SERIE C - I biancorossi cadono di fronte al proprio pubblico, non succedeva da dieci sfide casalinghe. Nel primo tempo la sblocca Tomaselli, micidiale l'uno due nella ripresa firmato da Zamparo e Merkaj

di Michele Carbonari

L’Ancona si sgretola dopo dieci turni di imbattibilità al Del Conero , la Virtus Entella vince 3 a 0 lo scontro diretto dei quartieri alti del girone B di Serie C. Nella 29esima giornata i dorici reggono bene il primo tempo, offrendo anche un buon calcio nonostante la pioggia che ha allentato il terreno di gioco, chiuso però in svantaggio in virtù del gol di Tomaselli, al quale viene annullata una rete per dubbio fuorigioco. Ad inizio ripresa i biancorossi di Colavitto subiscono l’uno due ospite che chiude definitivamente i giochi: prima il tap in di Zamparo, poi il rigore di Merkaj. Reazione sterile dopo il tris, che lascia comunque l’Ancona al quarto posto solitario. I dorici raccolgono l’applauso dei tifosi biancorossi, domenica 5 marzo la trasferta di Lucca.

La cronaca. Neanche trenta secondi e primo squillo del biancorosso Simonetti dalla distanza, palla a lato. Immediatamente dopo, Palucci entra in area e lascia partire un diagonale mancino che De Lucia si oppone di piede. Al 4′ Mezzoni entra in area ma manda sull’esterno della rete. Al 7′ esce fuori la Virtus Entella con il colpo di tacco di Parodi sugli sviluppi di un corner, Perucchini respinge di pugno. Al quarto d’ora Tomaselli segna di piatto mancino al volo sul cross dalla sinistra di Barlocco, l’arbitro annulla per un dubbio fuorigioco segnalato dall’assistente. È il preludio al gol, dell’esterno ligure: controlle col destro e poi sinistro angolato che non lascia scampo a Perucchini. L’Ancona si scuote al 25′: rasoterra dal limite di Moretti e palo esterno. Il numero 17 ci riprova il minuto seguente e calcia sempre rasoterra ad incrociare, palla sul fondo. Al 38′ Perucchini smanaccia sul tiro cross di Barlocco. Nel finale “assalto” dorico: staffilata di Martina e De Lucia si rifugia in angolo, dal corner grande girata di De Santis fuori di un soffio.

L’inizio della ripresa è uno shock per l’Ancona. La Virtus Entella chiude la partita. Pronti via e Zamparo dalla destra chiama in causa Perucchini. Al 50′ palla a scavalcare la difesa dorica, Merkaj si invola ma spara clamorosamente alle stelle. Il gol giunge un paio di giri di lancette più tardi: altra involata di Merkaj, Perucchini chiude lo specchio prima sull’attaccante albanese e poi sul tiro dal limite di Barlocco, ma Zamparo è ben appostato e deposita in rete il più facile dei tap in. Al 56′ piove sul bagnato per i biancorossi: Simonetti entra inutilmente in area e atterra Barlocco, dal dischetto Merkaj spiazza Perucchini. Alla mezz’ora Colavitto prova a dare una scossa ai suoi ed inserisce Spagnoli, Gatto e Basso al posto di Petrella, Paolucci e Prezioso. I cambi producono qualche sussulto, innocuo, solo nel finale. Mondonico si avventa ma non arriva su un tirocross dalla sinistra. Al 78′ Reali si rende pericoloso su, Perucchini non è impeccabile e Martina si rifugia in corner. All’83’ tiro dalla distanza di Basso, facile preda di De Lucia. Cinque minuti dopo Spagnoli spara a lato da buona posizione.

Il tabellino:

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; Simonetti, Prezioso (61′ Basso), Paolucci (61′ Gatto); Petrella (61′ Spagnoli), Melchiorri, Moretti (79′ Lombardi). A disp.: Vitali, Perri, Camigliano, Di Massimo, Pecci, Brogni, Barnabà, Mattioli, Fantoni. All.: Colavitto.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): De Lucia; Parodi, Pellizzer, Reali; Tomaselli (65′ Manzi), Tascone (79′ Favale), Rada, Barlocco; Meazzi (65′ Siatounis); Zamparo (72′ Faggioli), Merkaj (79′ Morosini). A disp.: Banfi, Chiosa, Paroni, Ramirez, Sadiki. All.:

TERNA ARBITRALE: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Andrea Nasti di Napoli – Fabio Mattia Festa di Avellino)

RETI: 16′ Tomaselli, 52′ Zamparo, 56′ Merkaj.

NOTE: ammoniti: Simonetti, Paolucci, Faggioli, Moretti.