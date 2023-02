VOLLEY - Le ragazze di coach Paniconi impegnate domenica alle 17 al Banca Macerata Forum contro Cuneo. La palleggiatrice Ricci: «Siamo in casa nostra, di fronte al nostro pubblico e quindi è una di quelle partite in cui dobbiamo dare il 100% per provare a portare a casa punti se non un risultato intero»

Primo impegno casalingo di due consecutivi per la Cbf Balducci Hr Macerata che domenica 26 febbraio (alle 17, diretta volleyballworld.tv) ospita al Banca Macerata Forum il Cuneo Granda S.Bernardo per la settima giornata di ritorno di Serie A1 Femminile.

Obiettivo ritorno al successo che manca da tre mesi per le ragazze di Luca Paniconi, consapevoli che una vittoria potrebbe riportare vicino alla quota salvezza le arancio-nere: fondamentale muovere la classifica per sperare ancora, con un occhio anche ai risultati delle dirette rivali che le precedono in classifica, vale a dire Pinerolo (+3) e Perugia (+5). Cuneo, da parte sua, è reduce da sei sconfitte consecutive e andrà invece a caccia del primo successo nel girone di ritorno. Sarà dunque una sfida tra due formazioni con lo stesso obiettivo, il ritorno alla vittoria dopo un lungo digiuno. Venerdì pomeriggio e sabato mattina gli allenamenti di Fiesoli e compagne al Banca Macerata Forum, poi domenica mattina la consueta prova campo pre-gara.

Come acquistare i biglietti per Cbf Balducci Hr Macerata vs Cuneo Granda S.Bernardo- È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket collegandosi al seguente link hrvolley.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita anche al Banca Macerata Forum venerdì (17.00-19.30) e domenica, giorno della gara (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 ad inizio match).

Tutti in arancio- HR Volley invita, anche in occasione del match con Cuneo, tutti i tifosi che saranno al Banca Macerata Forum ad indossare la maglia arancio “Forza ragazze”! Chi la possiede già è pregato di indossarla, altrimenti sarà disponibile in omaggio all’ingresso del palasport.

Alla scoperta degli avversari- Cuneo Granda S.Bernardo ha cambiato per due volte allenatore nel corso dell’attuale stagione, dopo Pedullà e Zanini ora è il turno di Massimo Bellano (ex Firenze) alla guida. In cabina di regia c’è Noemi Signorile in diagonale con l’opposta francese Lucille Gicquel, rientrata a stagione in corso dall’infortunio. Al centro la statunitense Anna Hall in coppia con Agnese Cecconello (con l’alternativa Sara Caruso), a schiacciare altri due punti di riferimento in attacco, la russa Sofya Kuznetsova e l’ungherese Greta Szakmary. Il libero è Lara Caravello.

Parla Maria Irene Ricci (palleggiatrice CBF Balducci HR Macerata)- «Domenica ci aspetta contro Cuneo un impegno molto ostico ma noi dobbiamo dare il tutto per tutto, perché comunque si tratta di un’ottima opportunità per tornare a fare punti. Siamo in casa nostra, di fronte al nostro pubblico e quindi è una di quelle partite in cui dobbiamo dare il 100% per provare a portare a casa punti se non un risultato intero. Quindi domenica sarà una sfida impegnativa come lo sono tutte in questo campionato, dall’altra parte della rete troveremo una squadra che non molla mai. Noi, più di loro, in questo momento dobbiamo allo stesso modo non mollare su nessun pallone. Sarà tosta ma servirà il contributo di ognuna di noi per portare a casa il match e il risultato, faremo di tutto per riuscirci».

Parla Sara Caruso (centrale Cuneo Granda S.Bernardo)- «Macerata ha fatto diversi acquisti per rafforzarsi, noi abbiamo un nuovo allenatore: sarà una partita tra due squadre che vengono da un periodo di cambiamenti e che vogliono vincere per ripartire. Cercheremo di dare il massimo come nella gara con il Bisonte, in cui nonostante la sconfitta abbiamo fatto un’ottima prestazione, esprimendoci a un livello che non si vedeva da un po’. Sono fiduciosa perché stiamo lavorando bene in settimana: andiamo a Macerata per tornare a vincere e a sorridere. Le prossime tre partite, con le due trasferte impegnative a Macerata e Perugia e il derby casalingo con Pinerolo, ci serviranno per capire chi siamo veramente».