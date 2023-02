MACERATA - L'appuntamento organizzato dagli "Amici dello Sferisterio" con Francesca Albertini Pieroni, pronipote del compositore e autrice dell'opera, in programma sabato 25 febbraio alle 17,30 nella Gran Sala Cesanelli

Sabato 25 febbraio alle 17,30, nella Gran Sala Cesanelli allo Sferisterio, gli Amici dello Sferisterio ospiteranno – per il secondo incontro in programma – Francesca Albertini Pieroni, pronipote del compositore Pietro Mascagni su “Le donne di Pietro Mascagni. Il romanzo di una vita”.

Una narrazione che, attraverso ricordi e aneddoti, racconterà la vita di Mascagni che, tra l’altro, fu a Macerata nel 1928 per dirigere la sua opera, “Iris” al teatro Lauro Rossi. Francisca Solari, il soprano che ricoprì il ruolo di Aida allo Sferisterio, iniziò la sua carriera proprio in un’opera del compositore livornese – Amica- in occasione della prima romana al Teatro Costanzi nel 1905.

La conversazione sarà accompagnata dal Quartetto d’archi Pergolesi del Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo che eseguirà un medley da Cavalleria Rusticana. Saranno inoltre presentate alcune fotografie e documenti tratti dall’Archivio Solari e riferibili anche alla presenza di Mascagni a Macerata conservate nella biblioteca comunale Mozzi Borgetti. Ingresso libero fino a esaurimento posti. L’incontro è patrocinato dal Comune di Macerata – Assessorato alla Cultura e con la collaborazione di Sistema Museo e del Conservatorio G.B.Pergolesi di Fermo.