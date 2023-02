DA RIVALI AD AMICI - Uno gestisce il circolo del Moretti Village a Civitanova, l'altro il Bola Padel Next di Ancona. Entrambi maestri e allenatori, hanno passato una carriera cestistica uno di fronte all'altro con magliette dal colore diverso

di Federico De Marco

Miracolo del padel. Da grandi avversari nel basket dopo 20 anni diventano grandi amici con la racchetta in mano. Quello del padel è un vero boom che sta facendo innamorare tante giocatrici e tanti giocatori. Marco Caldarelli gestisce il circolo del Moretti Village a Civitanova e Marco Paialunga il Bola Padel Next di Ancona. Entrambi maestri e allenatori. Hanno passato una carriera cestistica uno di fronte all’altro con magliette dal colore diverso, tra schiacciate e palloni recuperati. Oggi però, grazie al padel, la loro sfida si rinnova con la racchetta in mano, ma questa volta da grandi amici.

La loro storia con il pallone arancione comincia alla fine degli anni ’90 sui campi della serie B. Entrambi playmaker, i migliori della serie. Evidentemente non correva buon sangue tra i due, non si sono mai scambiati molte parole. «Io giocavo con il Suolificio Stella di Porto Sant’Elpidio e ricordo i grandi derby come se li avessi giocati ieri. – racconta Marco Caldarelli – Si muoveva sempre un numeroso pubblico per seguirci e sostenerci. Io e Marco avevamo lo stesso ruolo quindi lo scontro era ancora più sentito. C’era un grandissima rivalità e non ci parlavamo mai, ma c’era un grandissimo rispetto. Per me era il playmaker di riferimento ed era sempre un grande stimolo poterlo sfidare e, a volte, anche battere. Poi, negli anni, il campo da padel ci ha fatto riavvicinare ed è nata una grande amicizia. Eravamo entrambi anche allenatori di basket e ora siamo maestri e allenatori di padel. Prima gestivamo una squadra da dentro il campo e ora da fuori. In ogni caso Marco per me è stato un riferimento anche per quanto riguarda il padel».

Marco Paialunga invece gestisce il Bola Padel Next di Ancona, il circolo più grande della regione. «Io ho giocato nell’Aurora Jesi, nella Robur Osimo e nella Pallacanestro Senigallia – ricorda Paialunga – e con Marco ci siamo sfidati tantissime volte per molti anni tra la serie B e C. Ricordo il pubblico che ci sosteneva. Siamo stati grandi avversari, ci siamo sfidati molte volte anche nei playoff. Ognuno di noi ha conquistato diverse promozioni. A volte vincevo io e a volte lui. Però in campo non ci sopportavamo. Nessuno di noi pensava minimamente che l’altro potesse essere vagamente simpatico. Invece con il padel abbiamo dovuto cambiare idea e ci siamo ritrovati e è nata una grande amicizia. Nel 2019 sono diventato istruttore di padel ed è cominciata una nuova avventura. Marco è venuto a curiosare, visto che giocava a tennis, e da lì abbiamo cominciato a collaborare ma anche ad allenarci insieme. La nostra vittoria adesso è quella di riuscire a goderci questo sport, non più dentro ma fuori dal campo».

Da grandi avversari nei nei campionati di basket, Marco e Marco rinnovano la lo sfida all’interno delle pareti del campo da padel e dei loro circoli, ma questa volta sostenuti da una profonda amicizia. E proprio per coronare questo sodalizio il 26 febbraio il Bola Padel Next ospiterà il Moretti Village in un “Padel Duello” tutto al femminile. 24 ragazze per ogni circolo si sfideranno in un torneo “friendly” a rotazione continua sui sei campi anconetani. Sarà una sorta di “pull” in cui nessuna giocherà due partite con la stessa compagna. I due mestri propongono questo nuovo format: partite a tempo e somma dei game vinti. È il perfetto connubio tra agonismo e aggregazione, che poi verrà riproposto anche a Civitanova. E il torneo finirà con un grande aperitivo, in linea con lo spirito “da terzo tempo” tipico del padel.