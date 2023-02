VOLLEY SUPERLEGA - Grandi emozioni questa sera a Civitanova nella sfida con grandi ex del calibro di Simon, Leal, Lucarelli e Cester. Un successo di squadra segnato da Nikolov (mvp), da uno Zaytsev condottiero e top scorer biancorosso e da uno Chinenyeze in grande spolvero.

di Mauro Giustozzi

Seconda vittoria consecutiva e quarto posto blindato in classifica da Civitanova che compie una rimonta pazzesca al cospetto di una fortissima Piacenza. Sotto 2-0 i biancorossi hanno ritrovato servizio, attacco e muro nel momento più difficile della contesa riuscendo in quello che pochi avrebbero creduto a quel momento. Un successo di squadra segnato da Nikolov (mvp), da uno Zaytsev condottiero e top scorer biancorosso con 20 punti e anche da uno Chinenyeze che ha forse disputato una delle migliori gare della sua stagione. Ma il successo è stato di gruppo, visto che Blengini ha fatto ruotare l’intero roster per arrivare in fondo vincendo questa decisiva gara di campionato. Piacenza si è invece spenta sul più bello: non è stata cinica nel chiudere la partita quando era avanti nel punteggio, ha lottato sino in fondo ma si è dovuta arrendere ad una Lube che nei set disputati sul punto a punto ha prevalso. Questo nonostante gli ex della gara abbiano fatto il diavolo a quattro per farsi rimpiangere dai vecchi tifosi.

Fuori dal campo si ricompone al palas la coppia che guidò la Lube nel passato, gli ex Stefano Recine (il figlio gioca con la Gas Sales) e Fefè De Giorgi attuale ct della Nazionale italiana. Sfida attesa per la presenza nelle file piacentine di alcuni grandi ex del calibro di Simon, Leal, Lucarelli e di Cester. Nella metà campo adriatica c’è invece un solo ex, Luciano De Cecco che proprio questa settimana ha rinnovato il suo contratto per altri tre anni con la Lube che ritorna in SuperLega dopo il forzato stop della gara di Siena di una settimana fa.

E’ la sfida che mette in palio il quarto posto della classifica, coi campioni d’Italia che occupano questa posizione grazie a un miglior quoziente set rispetto agli emiliani ed hanno una gara in meno rispetto a quelle della Gas Sales. Alla presentazione delle squadre il diapason degli appalusi per gli ex raggiunge il massimo per Robertlandy Simon. Blengini si affida al sestetto con la diagonale De Cecco-Zaytsev, Yant-Nikolov schiacciatori, Anzani-Chinenyeze centrali e Balaso libero. Gara che si apre con la specialità di Lucarelli, il servizio, con due ace che lanciano subito Piacenza sul 2-6. Gas Sales che fa valere la potenza del suo servizio per mantenere un cospicuo vantaggio in questo set. Ad allungare il punteggio per i piacentini ci pensano gli ex Lucarelli e Simon implacabili negli attacchi sotto rete e così Civitanova sprofonda 7-15 col terzo ace del brasiliano in partita. Civitanova pure imprecisa nei suoi contrattacchi che favoriscono gli avversari. Così il parziale scivola via con una predominio assoluto della formazione di Botti che non concede nulla ai marchigiani. Nel finale dentro Bottolo per Yant, sussulto marchigiano al servizio che consente di annullare tre palle set, il che però non scalfisce la superiorità mostrata da Piacenza che si va a prendere il primo parziale.

In avvio di secondo reazione Lube con l’ace di Anzani che vale il 3-1, ma la replica Gas Sales è immediata con Romanò che dai nove metri riporta in perfetto equilibrio il punteggio. Sfida che si sviluppa al servizio, con la risposta di Nikolov che piazza due ace che portano sull’8-5 i tricolori. Gas Sales che non si disunisce e resta in scia degli avversari, pur calando nell’efficacia del servizio (16-15). De Cecco si affida soprattutto a Yant in attacco trovando soddisfazione mentre Piacenza sale con Leal che firma anche il punto del sorpasso (21-22) per un finale infuocato. Deciso dai due ace (dei 4 nel set) del bomber della Nazionale Romanò che porta la Gas Sales avanti 2-0. Civitanova costretta ad inseguire, a questo punto senza più possibilità di sbagliare per non chiudere troppo presta la sfida.

Lube che prova la fuga (12-9) sfruttando anche qualche errore commesso dalla squadra di Botti. Ma come in precedenza è la premiata ditta Lucarelli-Simon a riportare in quota la Gas Sales che firma col centrale cubano il sorpasso. Squadre che si rincorrono nell’altalena di punteggio nella fase calante del parziale (18-17). Con tanta tensione ed errori. Lube che conquista tre palle set e chiudere all’ultima occasione con Nikolov riaprendo i giochi. Zaytsev, dopo lo strepitoso set precedente, si fa valere anche ad inizio quarto firmando il muro del 6-4. Romanò ancora una volta rimette la sfida in equilibrio e poi con due punti consecutivi (un ace) scava anche il break (13-15) che costringe Blengini a chiamare il time out.

Dal quale riemerge una Lube con Garcia in campo e che si aggrappa a Yant per non far scappare Piacenza. Sfida che si decide ancora nel finale con Gas Sales che perde Leal che si infortuna al piede destro e deve uscire: Anzani regala la palla set a Civitanova e Zaytsev completa l’opera murando Romanò e mandando la sfida al tie break. Che vede la Lube spingere ancora sull’8-4: Gas Sales fatica a reagire ma non molla, risale sull’11-9 grazie al servizio di Lucarelli ma Civitanova con Chinenyeze conquista tre palle match all’ultima possibilità con Recine che manda a rete la battuta.

CIVITANOVA – PIACENZA 3-2 (18-25, 22-25, 25-23, 25-23, 15-13)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 6, Zaytsev 20, Nikolov 15, Chinenyeze 11, De Cecco 1, Yant 14; Balaso (L) Bottolo 2, D’Amico, Garcia 2, Diamantini 1, Gottardo. NE.: Sottile, Ambrose (L). All. Blengini.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 2, Lucarelli 18, Simon 15, Romanò 22, Leal 12, Caneschi 6; Scanferla (L), Recine 3, Basic 1, Gironi. NE.: Hoffer (L), Alonso, Cester, De Wejer. All. Botti.

ARBITRI: Zanussi e Carcione.

NOTE: spettatori 2786, incasso di 33870 euro. Durata set: 26’, 30’, 31’, 38’, 20’ totale 145’. Civitanova: battute sbagliate 22, vincenti 5, muri 9, errori 30. Piacenza: bs. 22, v. 10, m. 12, e. 33.