SERIE D - I cremisi vengono puniti al 96' da Tassi, che approfitta di un errore della retroguardia avversaria. Al Riviera delle Palme finisce 1 a 0. I ragazzi di Zannini restano ultimi in classifica, mercoledì il recupero di Vastogirardi

Il Tolentino si arrende solo all’ultimo minuto contro la Sambenedettese. Al Riviera delle Palme, nell’anticipo della 24esima giornata di Serie D, i ragazzi di Zannini cadono al 96′: Tassi punisce un’ingenuità difensiva cremisi. Tutto sembrava profilare un pareggio, invece un errore decide il derby marchigiano per la salvezza. Il Tolentino resta ultimo nel girone F e per invertire la rotta sarà chiamato al risultato a partire da mercoledì (nel recupero in trasferta contro il Vastogirardi) e poi domenica prossima (al Della Vittoria arriva il Montegiorgio).

La cronaca. La prima occasione del match (3′) è di marca locale, con la punizione laterale di Angiulli parata a terra da Gagliardini. Cinque minuti più tardi il Tolentino recrimina per il rigore negato (Tizi atterrato in area). I rossoblu si fanno pericolosi anche al 12′: Vita alza di poco la mira. Sempre lui, al 40′, manda fuori di un soffio al termine di un’azione personale. I cremisi creano i presupposti per il gol dopo un’ora di gioco, ma il neoentrato Giuli cicca dal dischetto un cross di Vitiello. Al 70′ la punizione dal limite del solito Vita sorvola la traversa. Mentre Karkalis, all’85’, si divora un gol di testa sul traversone di Cardella. Sul ribaltamento di fronte è il Tolentino a sfiorare il vantaggio, ma il neoentrato Nacciarriti sciupa in area piccola la precedente azione di Mataloni. Il finale è ricco di occasioni, una capita a Vita in pieno recupero: palo. Proprio allo scadere, invece, il guizzo che decide il derby marchigiano: errore in area cremisi, Tassi gol gonfia la rete e regala i tre punti alla Sambenedettese.

Il tabellino:

SAMBENEDETTESE: Marone, Zaffagnini, Favo (58′ Lulli), Torromino (55′ Cardella), Vita, Mauthe, Marras (87′ Del Moro), Angiulli (92′ Tassi), Viscardi, Karkalis, Alboni (55′ Feliz Rabacal). A disp.: Mazzi, Murati, Agostinone, Amato. All.: Romandini.

TOLENTINO: Gagliardini, Di Biagio (49′ Giuli), Mataloni, Marcelli, Stefoni, Zeetti, Lattanzi, Rozzi (60′ Papaserio), Moscati (58′ Nacciarriti), Gori (60′ Brondi), Tizi (57′ Vitiello). A disp.: Orsini, Bontempo, Testiccioli, Pallecchi. All.: Zannini.

TERNA ARBITRALE: Guiotto di Schio (Roccanello di Viterbo – Neroni di Ciampino).

RETE: 96′ Tassi.

NOTE: ammoniti: Mauthe, Stefoni.