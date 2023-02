MACERATA - La galleria del centro commerciale ospiterà martedì pomeriggio il Carnevale dedicato a bambini e bambine

Festa di Carnevale al centro commerciale Val di Chienti a Piediripa di Macerata. Martedì 21 febbraio nel pomeriggio come oramai da tradizione il Val di Chienti organizza per il martedì grasso una giornata di festa dedicata ai più piccoli.

Tutti i bambini e le bambine saranno i protagonisti di una allegra festa che si terrà nella Galleria del centro. Animatori, musica, balli, coriandoli e palloncini saranno gli ingredienti per trascorrere un pomeriggio divertentissimo.

Immancabile la Sfilata delle Mascherine su un palco appositamente allestito, coinvolgerà tutti i bambini e le bambine che arriverranno al centro commerciale in maschera. Sfilata foto e divertimento assicurato.