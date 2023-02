VOLLEY - La squadra maceratese in trasferta a Firenze vince il primo set ma poi si fa raggiungere e sorpassare dalla corazzata toscana

La Cbf Balducci HR lotta anche sul campo della corazzata Savino Del Bene Scandicci ma non riesce a portare a casa punti (3-1 il finale per le toscane), pur avendo dato più volte la sensazione di essere in partita contro la fortissima formazione toscana. Conquistato meritatamente il primo set, le arancionere devono cedere il secondo e terzo set alla potenza in attacco di Antropova, MVP dell’incontro con 29 punti. Nel quarto set Fiesoli (14 punti) e compagne tentano più volte la rimonta, nel cuore del set in parità l’ingresso di Zhu fa la differenza, regalando l’intera posta in palio alle toscane e condannando le maceratesi al decimo ko consecutivo.

Coach Paniconi parte con Dijkema in regia, Malik opposta, al centro Cosi-Aelbrecht, Abbott-Fiesoli in banda, Fiori libero. Massimo Barbolini sceglie Di Iulio in regia, Antropova opposta, Washington-Alberti al centro, Pietrini-Shcherban in banda, Merlo libero.

L’inizio è punto a punto con la Cbf Balducci Hr che gestisce bene l’attacco (4-5 con Aelbrecht) e va al +2 (5-7) con una difesa di Dijkema che cade nel campo toscano. La Savino Del Bene cuce subito lo strappo sfruttando un calo delle arancionere (9-8) ma Aelbrecht si fa sentire stavolta a muro (9-10), torna anche il doppio vantaggio maceratese su l’errore di Pietrini (12-14). La CBF Balducci Hr va anche al +3 su un altro errore in attacco stavolta di Antropova (15-18), Barbolini prova il doppio cambio inserendo Yao e Mingardi ma Fiesoli in contrattacco e Aelbrecht a muro allungano ancora (17-22) con Quarchioni inserita in seconda linea per il servizio. Il capitano arancionero non trova il tocco del muro (19-22) poi risolve la situazione da posto quattro portando la CBF Balducci HR al successo (20-25). Aelbrecht top scorer con 7 punti, 2 muri e l’83% in attacco.

Le arancionere tornano in campo cariche dopo la vittoria nel primo set (2-3), il turno al servizio di Washington però manda in difficoltà ricezione ed attacco della Cbf Balducci Hr permettendo alle toscane di andare sul 7-4, un’invasione aerea di Di Iulio rilevata dal video check riporta le maceratesi a -1 (7-6). Le battute di Pietrini rispingono Scandicci sull’11-7 e ancora sul 13-8 stavolta dopo uno scambio infinito chiuso da Antropova (13-8). Pietrini sbaglia (16-13), Antropova mura Fiesoli (18-13) e poi Malik (20-14) riportando Scandicci a distanza: strappo decisivo con Washington sugli scudi in attacco (22-15) e a muro (24-16), il set si chiude 25-17. Sono 8 i punti per Antropova, Scandicci attacca al 56%.

Partenza del terzo set tutta di marca toscana con il servizio di Antropova (4-0) e ancora con Shcherban (7-1), CBF Balducci HR in difficoltà in attacco. Malik ci prova (9-4), Napodano si alterna con Fiori nella fase di difesa, ora il cambio palla arancionero ritrova più continuità (14-9) e Abbott-Aelbrecht vanno a segno anche in contrattacco (14-11). La risalita maceratese si ferma però lì con Scandicci di nuovo a mettere pressione in battuta e trovare efficacia in attacco (18-11 con Pietrini protagonista). Cosi mura il nuovo -5 (21-16) ma non basta perché la Savino Del Bene gestisce senza problemi e chiude ancora 25-17. Antropova ancora top scorer con 7 punti.

Antropova prende per mano Scandicci anche nel quarto set sin da subito (4-1), Aelbrecht la ferma (4-3), Washington trova l’ace del 7-4. Entra Chaussee per Abbott tra le arancionere, Fiesoli va a segno (9-7), Antropova risponde (11-7) lanciando ancora le toscane. Washington non passa e Chaussee-Malik contrattaccano, Cosi piazza l’ace ed è 13-13 con un parziale di 0-5 per le maceratesi. Aelbrecht mura Shcherban (14-15) ed entra la Zhu al posto della russa: la cinese mette subito l’ace del 17-15, Washington mura due volte e ancora la neo entrata firma un altro ace: 20-15. Entrao Ricci e Okenwa, Fiesoli non ci sta (due attacchi per il 21-18) ma l’opposta statunitense spreca due occasioni (24-18). Non è ancora finita, c’è spazio per un doppio muro di Fiesoli e Cosi (24-21), poi Scandicci scrive la parola fine sul 25-21.

IL TABELLINO

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite n.e., Alberti 9, Belien n.e., Zhu 3, Pietrini 12, Merlo (L), Mingardi, Yao, Shcherban 10, Angeloni (L), Washington 11, Antropova 29, Castillo n.e., Di Iulio 1. All. Barbolini

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Cosi 10, Fiori (L), Abbott 5, Napodano (L), Chaussee 2, Ricci, Quarchioni, Okenwa 1, Molinaro n.e., Fiesoli 14, Malik 12, Poli n.e., Aelbrecht 12, Dijkema. All. Paniconi

Parziali: 20-25 (25’), 25-17 (26’), 25-17 (24’), 25-21 (32’)

Arbitri: Jacobacci (VE), Cerra (BO)

Note: Scandicci 11 battute sbagliate, 6 ace, 9 muri vincenti, 45% in attacco, 47% in ricezione (22% perfette). Macerata 9 battute sbagliate, 1 ace, 8 muri, 35% in attacco, 41% in ricezione, 23% perfette).

(Foto di Lorenzo Innocenti)