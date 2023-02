INVERNO - Il ceo Francesco Cangiotti: «A Bolognola nei prossimi giorni installeremo anche un nuovo tapis roulant in sostituzione di quello che serve il campo scuola. ZChalet top club dei Sibillini. Le piste del settore Saliere tutte attive»

Fine settimana sold out sia a Bolognola che a Frontignano, la stagione sciistica continua a pieno regime sui due principali poli sciistici dei Sibillini. Tante le presenze anche nei giorni infrasettimanali con tutte le piste aperte e ottime condizioni della neve. Fiducioso in una positiva prosecuzione della stazione il ceo di Funivie Bolognolaski, Francesco Cangiotti, che gestisce le stazioni di Bolognolaski e Frontignano360.

«Ottimo innevamento sulle piste di Bolognola dove la scorsa settimana complice il freddo notturno abbiamo prodotto parecchi metri cubi di neve artificiale con tutte le piste aperte e ben innevate – dice Cangiotti -. Nei prossimi giorni installeremo anche un nuovo tapis roulant in sostituzione al tapis roulant Scoiattolo che serve il campo scuola. In queste ultime settimane il tappeto del campo scuola ci ha dato parecchi problemi e abbiamo quindi deciso di investire nuovamente sulla stazione acquistando un nuovo tappeto in sostituzione a quello esistente. Da sabato quindi anche il campo scuola Scoiattolo tornerà operativo e ben fruibile».

Nel fine settimana lo ZChalet è stato un richiamo per il divertimento e «rappresenta il Top Club dei Sibillini dove sabato pomeriggio dalle 14 avremo un après-ski con dj set e domenica terzo appuntamento con il nostro Carnival Party, naturalmente mascherati, questa volta dedicato agli anni ’90 – continua Cangiotti -. Si inizierà alle 12,30 con la diretta live su Multiradio e con il lancio dei gadget a seguire dalle 14 alle 16 il sound anni ’90 con Sincopate Soul e dalle 16 il dj resident Frenky J». Anche a Frontignano piste tirate a lucido e ottime condizioni meteo per godersi la neve e il sole di febbraio, dove sono operative tutte le piste del settore Saliere. Qui al rifugio Saliere appuntamento a giovedì 16 e martedì 21 con la ciaspolata in maschera con vin brulè e dolcetti di Carnevale. Le stazioni di Frontignano e Bolognola saranno aperte tutti i giorni e con esse anche tutti i vari servizi, quali scuola sci, noleggi e ristoranti.

Per informazioni: www.bolognolaski.it e www.frontignano360.it