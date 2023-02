SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - La squadra di Pitzalis cala il tris alla seconda in classifica nel girone E, dove in zona playoff staziona il Real Porto, che può contare sui gol di Emanuele Pandolfi: doppietta alla Monteluponese, che divide le strade con mister Luca Fermanelli. Terminano 3 a 3 i big match fra Atletico Macerata e San Claudio e fra Juventus Club Tolentino e Borgo Mogliano, 2 a 2 il derby Pioraco - Sefrense

di Michele Carbonari

Altro zampino della neve nella quarta giornata di ritorno. Nel girone F di Seconda categoria, tre partite sono state rinviate: Vis Gualdo-Vigor Macerata, Belfortese-Amatori Appignano e Pievebovigliana-Treiese.

Tante emozioni e tanto spettacolo nelle altre cinque gare disputate. Terminano 3 a 3 i due big match di turno. Il primo è quello fra l’Atletico Macerata e la capolista San Claudio. Il biancorosso Margherita apre e chiude il primo tempo grazie a due prodezze (tiro all’angolino di destro e poi all’incrocio di sinistro), nel mezzo i due colpi di testa rossoblu di Atragene e Bartolucci. Nel finale il botta e risposta fra il locale Gentilucci (su assist del subentrato Thiam) e dell’altro subentrato ospite Angeletti (tiro deviato da due biancorossi). Getta al vento i tre punti invece la Juventus Club Tolentino, che dopo 18 minuti conduce 3 a 0 ma poi subisce la rimonta del Borgo Mogliano. In avvio sono scatenati i bianconeri Lanciotti (un palo e un gol, su assist di Falcioni) e Traore (doppietta: servito dallo stesso Lanciotti e rasoterra). I ragazzi di Persichini escono alla distanza. Prima De Angelis centra un palo su punizione, poi accorcia l’ex Panti su rigore. Nella ripresa Romagnoli e D’Ascanio regalano il pareggio. Nel finale il locale Pasotti colpisce un altro legno e costringe i suoi al primo ics interno.

Altra divisione della posta in palio (2-2) nel derby fra Pioraco e Sefrense. I neroverdi si portano sul doppio vantaggio con Carbone (su respinta del portiere) e Midei (al volo). I giallorossi impattano con Ferretti (tap in sul tiro di Ciciani) e Meschini (gol non gol di testa sulla punizione dello stesso Ferretti, episodio contestato dagli ospiti). Una rete dell’eterno Patacchini, invece, trascina il Petriolo in piena zona playoff, decidendo la sfida interna contro il Ripesanginesio nel primo tempo. Esulta lontano da casa la Pennese, che già nel primo tempo piega la resistenza della Palombese, caduta sotto i colpi di Santoni (semirovesciata) e Mattia Paoletti (da fuori)

Nel girone E cade dopo nove vittorie consecutive il Real Telusiano. Merito del Porto Potenza di mister Antonio Pitzalis, che nella ripresa cala il tris grazie al rigore di Morgese e alla doppietta di Cotronè (in mischia e in contropiede, oltre ad una traversa). Gli uomini di Nerla ora sono a quattro punti dalla leader Pinturetta. Alle sue spalle, invece, riecco il Montecassiano, che con il minimo sforzo viola il campo della Corva: determinante il subentrato Giubilei al 95′ di testa sull’assist di Streccioni.

Corsaro anche il Real Porto: il bis personale di Pandolfi (penalty e in mischia) regala l’exploit sul terreno della Monteluponese (vana la rete dell’eterno Bugiolacchi). Di comune accordo, si interrompe il rapporto fra la società giallorossa e mister Luca Fermanelli. La cooperativa del gol Promos cala invece il poker al Santa Maria Apparente: Carestia (tap in sul tiro di Guzzini), Scoppa (a fil di palo servito da Staffolani), Guzzini (sul primo palo servito da Scoppa) e Taddei (diagonale, sull’assist di Ciavattini). Va allo United il derby di Civitanova nella tana dell’Academy, che si porta sul doppio vantaggio in virtù dei sigilli di Stoppo (da fuori a fil di palo) e Chierichetti (calcio piazzato). Poi la rimonta ospite, frutto delle marcature di Serantoni (diagonale) ed Emili (doppietta: da fuori e su punizione). Muovono la classifica Csi Recanati ed Aries Trodica: Giustozzi, in spaccata, risponde a Diop. Il Morrovalle scivola fra le mura amiche, blitz del Casette d’Ete nello scontro diretto.

È quanto accade al Victoria Strada nel girone C, al cospetto del Terre del Lacrima. Pareggia contro il Serrana invece il Fabiani Matelica, che ringrazia Amore Bonapasta e si dispera per il palo colpito da Maggi.

La top 11 (3-4-3): Nicastro (Fabiani Matelica); Stura (Montecassiano), Patacchini (Petriolo), Finucci (Pennese); Traore (Juventus Club Tolentino), Margherita (Atletico Macerata), Panti (Borgo Mogliano), Sinigallia (San Claudio); Emili (United Civitanova), Pandolfi (Real Porto), Scoppa (Promos). All.: Pitzalis (Porto Potenza).

Il personaggio della settimana: Emanuele Pandolfi (Real Porto). Dopo tre anni di inattività, il 32enne bomber decide di rimettersi in gioco e lo sta facendo nel migliore dei modi. Nel turno appena passato una doppietta regala alla sua squadra tre punti pesanti in chiave playoff.