CIVITANOVA - Il consorzio Oltre continua l'attività di prevenzione e, dopo i focus su disagio giovanile e dipendenze, guarda al mondo della sicurezza alla guida grazie all'iniziativa in programma domani, che vede come protagonista il giornalista e scrittore

di Laura Boccanera

Luca Pagliari, giornalista e scrittore, incontra gli studenti delle scuole con un docufilm sull’educazione stradale. “E’ un progetto per salvare vite”. L’iniziativa che si svolgerà domani, mercoledì, e coinvolgerà i ragazzi e le ragazze degli istituti civitanovesi Corridoni e Bonifazi, porta la firma del consorzio Oltre, rete di associazioni che ormai da tempo lavorano alla promozione sociale e nel settore della prevenzione al disagio giovanile.

Nella sede della Caritas diocesana è stato presentato il progetto che coinvolge anche, oltre alla Caritas, l’associazione Sentinelle del mattino, Veder crescere con il dialogo, il Rotary e una serie di sponsor come la compagnia Civitassicura e la carrozzeria Giannini. L’incontro ha lo scopo di raggiungere i più giovani ed educarli ad un uso consapevole della “strada”, dove “non esistono diritti, ma solo doveri” come ha spiegato il docente Silvio Catinari da un decennio promotore di progetti scolastici sull’educazione stradale.

L’evento, dal titolo “Ogni Giorno”, è un format ideato dal giornalista e regista Luca Pagliari, da anni promotore di iniziative che mettono al centro le tematiche giovanili. Pagliari, con gli studenti, partirà proprio da un docufilm da lui realizzato con la polizia: il filmato permetterà ai ragazzi di entrare in una dinamica di forte impatto comunicativo, capace di stimolare la riflessione grazie al supporto di musiche, parole, oggetti e non solo.

«”Oltre” – come spiega il suo animatore Andrea Foglia – è una rete del nostro territorio formata da associazioni di volontariato, di promozione sociale, di attori sociali del terzo settore, per la prevenzione del disagio giovanile, che vuole fornire alla cittadinanza gli strumenti necessari per leggere ed interpretare i bisogni, le esigenze, le preferenze, le risorse e le problematiche che animano la collettività, al fine di individuare azioni, interventi e servizi a favore del mondo giovanile, delle famiglie e delle agenzie educative. Questa rete vuole migliorare la qualità della vita e fare prevenzione. L’evento di mercoledì va in questa direzione, ha lo scopo di salvare delle vite dalle stragi del sabato sera. Non siamo contro la movida, ma la movida porta con sé anche la mala movida e Civitanova è una città che attrae e non è possibile non offrire alternative e aspettarsi che solo le forze deputate alla repressione siano in campo, occorre maturare una consapevolezza maggiore».

«La nostra mission è confrontarci e crescere come educatori ed insegnanti – ha aggiunto Barbara Moschettoni della Caritas – l’ obiettivo è la crescita e la riflessione personale per affrontare tematiche come il disagio sociale, l’uso da sostanze, ma soprattutto creare una comunità educante che sia aperta a queste problematiche e che si rimbocchi le maniche dandosi da fare». Ma non solo giovani: anzi, a porre l’attenzione sugli adulti è Marco Malaccari della Caritas che anzi sottolinea come spesso siano proprio coloro che dovrebbero essere un esempio a dare messaggi e modelli sbagliati: «l’azione educativa deve essere portata avanti sì verso i giovani, ma anche verso gli adulti che spesso sono esempi diseducativi che distruggono le attività educative fatte coi ragazzi. I giovani sono solo la terra che scende dalla frana a monte».