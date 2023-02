ATLETICA - La quasi 17enne atleta del Cus Macerata, dopo il secondo posto nella gara inaugurale della stagione a Milazzo, si è ripetuta sulla distanza dei 3 km, categoria Allievi indoor ad Ancona

Elisa Marini l’ha fatto ancora. La giovanissima atleta del Cus Macerata, dopo il secondo posto nella gara inaugurale della stagione a Milazzo, si è ripetuta ad un livello più importante: medaglia di bronzo nella marcia ai campionati Italiani Allievi indoor. Ad Ancona la quasi 17enne studentessa all’Agraria si è classificata al terzo posto nella specialità a lei meno congeniale, la gara sulla distanza dei 3 km (in Sicilia erano 10). Non solo, è stata così brava da frantumare il record regionale di categoria scendendo a 14’17”10.

«Complimenti alla nostra Elisa che si conferma tra le più brave e regolari atlete della specialità del tacco-punta – scrive la società -. Meno complimenti invece, purtroppo, ai giudici di gara. Nel finale di gara, infatti, Elisa era seconda quando è stata superata sul traguardo da una rimonta velocissima di un’atleta di Rieti. Data l’azione tecnica discutibile, i giudici hanno optato per la sanzione, squalificando la marciatrice reatina e così sul podio la Marini era seconda e c’era anche l’altra baby cussina Elisa Tomassoni ottava. Un’ora dopo, a sorpresa, i giudici hanno deciso di riammettere la reatina (più un’altra, sempre squalificata inizialmente) facendo scivolare la Marini in terza posizione e la Tomassoni decima – conclude il Cus Macerata -. Insomma, tanta confusione e pure la beffa di non avere la foto ufficiale sul podio. Ma ci sarà tempo e modo di rifarsi, ne siamo certi».