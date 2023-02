ANNUNCI di Agenzia Generali Macerata, Ciodue e Confindustria

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

L’agenzia Generali a Macerata cerca due profili da inserire in un percorso di formazione nell’ambito marketing e digitale. Si offre uno stage retribuito di 1.000 euro al mese per 12 mesi, rinnovabili.

L’agenzia cerca anche recruiter con esperienza o studi relativi da inserire nel nostro organico nell’ufficio di

ricerca e gestione delle risorse umane. La figura lavorerà in team con il responsabile commerciale e avrà il compito di gestire la ricerca e la gestione del personale.

Per queste due offerte inviare il curriculum vitae alla mail [email protected]

all’attenzione di Michele oppure chiamare il numero 392 4739747 per un appuntamento.

Ciodue Italia S.p.A., azienda leader a livello nazionale specializzata nel settore Antincendio e Sicurezza, per il potenziamento della rete commerciale, ricerca e seleziona nuovi agenti venditori da inserire stabilmente nel proprio organico. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche.

Requisiti richiesti:

-predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale;

-ottime capacità relazionali e doti organizzative;

-essere automuniti.

Offriamo:

-inserimento in area definita e strutturata;

-formazione tecnica e commerciale continua;

-contributo fino a 1.500 euro mensili per i primi 6 mesi ;

-incentivi mensili, premi annuali e provvigioni;

-inquadramento con contratto Enasarco.

Invia la tua candidatura a [email protected] ciodueitalia.it e verrai contattato al più presto.

***

Per l’apertura di un nuovo ristorante nel centro città a Macerata, si cercano due addetti da inserire nel team di cucina/sushi. È richiesta una minima esperienza.



Se sei appassionato di cucina e sei alla ricerca di un lavoro che può darti la possibilità di una crescita personale ed economica, questa è l’occasione giusta per te.

Orario di lavoro part time o full time (dalle 10,30 alle 14,30 e dalle 17,30 alle 22,30) con due giorni di riposo.

Possibilità di full time solo dopo il periodo di apprendimento.

Invia il tuo curriculum all'indirizzo di posta elettronica [email protected]

***

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore cartotecnico un Operaio/a (cod. annuncio Conf 361), preferibilmente con esperienza nel settore cartotecnico. La figura sarà addetta alla stampa su macchine operatrici “Casemaker” e “Fustellatore”. Il candidato sarà residente in comuni limitrofi a quello di Monte San Giusto.

Sede di lavoro: comune di Monte San Pietrangeli

Confindustria Macerata ricerca inoltre per azienda di fabbricazione parti in plastica per calzature un/a operaio/a generico (cod. annuncio Conf 359) con mansioni di stampaggio tacchi in plastica. Si richiede conoscenza e gestione dei macchinari di stampaggio e conoscenza nella manutenzione delle macchine a controllo numerico. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Annuncio di Confindustria per azienda di fabbricazione mobili per arredo domestico un/a operaio/a saldatore (cod. annuncio Conf 360). La risorsa si occuperà di saldatura parti metalliche. Si richiede precedente esperienza nella mansione. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca infine per azienda settore metalmeccanico un/a operaio/a tornitore Cnc (cod. annuncio Conf 362). La risorsa si occuperà di preparazione della macchina, creazione del programma, modifiche al programma bordo macchina, piazzamento del pezzo, controllo qualità utilizzando i vari strumenti di misura. Si richiede pregressa esperienza maturata come tornitore Cnc, capacità di programmare, allestire e condurre tornio Cnc, conoscenze principali linguaggi di programmazione, lettura disegno tecnico. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)