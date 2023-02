CORRIDONIA - Gli incontri sulla cultura della legalità nella secondaria di primo grado "Manzoni" all’interno della settimana culturale, rivolti agli studenti e le studentesse della seconda e terza media

Cultura della legalità, nell’ambito del progetto “Scuole sicure” nella secondaria di primo grado “Manzoni” di Corridonia, all’interno della settimana culturale, gli studenti e le studentesse della seconda e terza media hanno incontrato il comandante della polizia municipale, il comandante e vice della stazione dei carabinieri, la polizia municipale di Tolentino con il cane molecolare per una esibizione di come riesca a trovare sostanze stupefacenti e l’associazione del territorio “La Rondinella” con gli interventi dello psicologo Paolo Giubileo e del presidente Gaetano Angeletti, che hanno portato esperienze e testimonianze.

L’amministrazione di Corridonia ha partecipato a settembre 2022 al progetto “ Scuole Sicure” del Ministero dell’Interno tramite la Prefettura di Macerata e sta realizzando azioni e attività educative e di sorveglianza presso i plessi scolastici, con l’obiettivo di prevenire le dipendenze nei più giovani, grazie al sostegno delle abilità emotive, cognitive e relazionali. Il vice sindaco Nelia Calvigioni, assessore ai Servizi Sociali – Polizia municipale, considera «l’età dell’adolescenza caratterizzata da una naturale curiosità, da una continua ricerca di nuove esperienze e da una generale insofferenza alle regole. Proprio in questa delicata fase di crescita è importante cercare di informare i ragazzi sui corretti stili di vita, per affrontare il problema delle sostanze alla radice. E’ parimenti importante favorire la partecipazione attiva dei ragazzi nelle attività proposte, attraverso esperienze da portare anche ai loro compagni di strada. I nostri ragazzi sono i cittadini del futuro e la prevenzione è fondamentale perché quando si arriva alla repressione è già tardi ed è una sconfitta per la nostra società». Nel mese di dicembre 2022 si sono svolti gli stessi incontri con gli studenti dell’Ipsia. Uno degli obiettivi degli incontri con gli studenti è di limitare, attraverso il supporto delle varie istituzioni, sia scolastiche che locali, il disagio e il danno che possono derivare da certi episodi quali il bullismo, cyberbullismo e informare affinché non faccia mai consumo di droga e alcol, mediante interventi mirati attuabili nell’ambiente educativo scolastico mediante una attività di campagna educativa. Al termine del progetto, nei prossimi mesi si terranno gli incontri per i genitori con gli esperti delle associazioni Age e Rondinella.

Il progetto prevede anche l’aumento della videosorveglianza, si è puntato all’ampliamento dell’attuale sistema di videosorveglianza di sicurezza urbana del Comune che fa capo alla centrale operativa della polizia locale con l’installazione in prossimità dei tre istituti scolastici di telecamere (scuola Ipsia – scuola primaria Lanzi – scuola Media A.Manzoni) che monitorino gli ingressi ed intorno gli edifici, trasmettendo e registrando le immagini in tempo reale alla centrale operativa dei vigili e ai carabinieri. Si cerca di implementare il servizio di polizia locale durante lo svolgimento dell’anno scolastico 2022-2023 con lo svolgimento di servizi di vigilanza, mediante una attività di osservazione e di intervento. Il progetto propone l’obiettivo di fornire un’informazione/formazione per la prevenzione alla tossicodipendenza che però parta dai dubbi dei ragazzi, dalla loro disinformazione, dalle loro costruzioni razionali che giustificano l’uso di sostanze e, non ultimo, dalla necessità di affrontare una prima riflessione sulle cause, o meglio gli ambiti nei quali essa si radica e si espande. L’esigenza di promuovere un’attività di prevenzione essenziale in tema di dipendenze patologiche nella Scuola Secondaria di primo e di secondo grado, oltre a fornire l’occasione per un maggior grado di sensibilizzazione al tema.