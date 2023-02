CIVITANOVA - Una inconsueta e piacevole lezione-spettacolo di Cesare Catà domenica 12 febbraio alle 17 al cineteatro Conti

Dopo Benedetta Santini, arriva Cesare Catà a Io Desidero, edizione inverno 2023. Una inconsueta e piacevole lezione-spettacolo, un viaggio attraverso il tema dello scontro tra l’Eroe e i Mostri nella mitologia greca e in quella celtica, tra letture e uno storytelling originale. Colonna sonora dello spettacolo saranno le canzoni dei Beatles, che danno anche il titolo allo spettacolo. Il legame tra la tematica della lotta ai mostri e il gruppo di Liverpool non è casuale, sia per i testi delle canzoni prescelte che per l’approccio in esse contenuto. Le musiche saranno eseguite da Ludovica Gasparri (voce) e Marco Martellini (chitarra e voce) Alla recitazione e allo storytelling sarà Cesare Catà, filosofo e performer teatrale. E’ un monologhista-storyteller che intreccia il teatro di narrazione con la divulgazione filosofico-letteraria e l’ironia del cabaret. Lo spettacolo sarà aperto dalla giovane studentessa Silvia Canaletti. Ospiti della serata anche due giovani allievi della scuola di musica di Civitanova, Il Palco Laboratorio Musicale: Selina Micucci, Francesco Morreale.

«Contrastare dipendenze e disagio giovanile – spiega Silvia Agnani, sociologa del Dipartimento dipendenze patologiche Ast Macerata e referente del progetto di prevenzione “Stammibene” – è in primo luogo una sfida culturale. Con “Io desidero” stiamo realizzando un percorso di riflessione a cui partecipa tutto il tessuto sociale: associazioni, volontari, educatori, artisti, famiglie. E naturalmente partecipano i giovani stessi, che quando hanno a disposizione uno spazio di espressione ci raccontano punti di vista nuovi e una forte necessità di relazioni significative».

«L’aspetto più intrigante –prosegue Paolo Nanni, comunicatore dello stesso Dipartimento – che caratterizza “Attraverso l’Universo” e in genere tutti gli appuntamenti di Io desidero è il rilievo dato ai linguaggi artistici, specie la musica, quali chiavi per parlare tra generazioni diverse. Del resto dai tempi dei Beatles non è cambiato poi tanto, con le canzoni sappiamo esprimere ancora paure e difficoltà (Help) così come il bisogno di sentirsi accettati, rispettati e amati (All you need is love)».

L’appuntamento è al Cineteatro Conti, in via San Marone a Civitanova, domenica 15 febbraio alle 17. L’evento è promosso dall’Associazione “Sentinelle del Mattino APS”, dalla Caritas Diocesana di Fermo, dall’Associazione “Il Palco Laboratorio Musicale”, dalla libera Associazione “Veder Crescere con il Dialogo”, dal Team Stammibene e da diversi altri attori sociali che sostengono il progetto della rete sociale “Oltre”. La manifestazione è sostenuta dal Banco Marchigiano. Spettacolo a ingresso gratuito fino a esaurimento posti senza prenotazione.