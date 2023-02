SCUOLE - Lo Scientifico è il più gettonato in provincia e in particolare l'indirizzo Scienze applicate. Agli istituti tecnici si iscriveranno il 26% degli studenti, ai professionali il 13%

Gli studenti e le studentesse maceratesi hanno preferito i licei più della media di tutta la regione. Il 60,5 % degli alunni e delle alunne che usciranno dalle scuole medie hanno scelto un liceo, a differenza del 56,7% del resto delle Marche. Inferiore al trend regionale, invece, la preferenza degli istituti tecnici: 26,3% contro il 30,3%. Perfettamente in linea con le altre province l’opzione dei professionali: 13,1% (13% media fra i marchigiani).

Il liceo Scientifico “tradizionale” è il più gettonato con il 13,7%, seguono l’opzione delle Scienze applicate dello stesso Scientifico (10,7) e il Linguistico (10,3). Il 7,9% dei maceratesi hanno privilegiato il liceo delle Scienze umane, un punto percentuale in meno hanno scelto il Classico, il 4,8 l’Artistico, il 4,2 l’opzione Economico sociale dello Scientifico.

Chiude le preferenze la sezione ad Indirizzo sportivo dello Scientifico (1,5%), la sezione coreutica del liceo Musicale e coreale (0,4) e la sezione musicale del medesimo liceo.

Fra gli istituti tecnici, il settore economico è meno scelto dai ragazzi maceratesi con l’8,2% delle preferenze, ma vanta solo due indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing (7,5) e Turismo (0,7). Il restante 18,1% si è iscritto ad indirizzi tecnologici: Informatica e telecomunicazioni (4,3), Chimica, materiali e biotecnologie (3,3), Agraria, agroalimentare e agrotecnica (2,7), Meccanica, meccatronica ed energia (2,3), Costruzioni, ambiente e territorio (2,2), Grafica e comunicazione (2), Elettronica ed elettrotecnica (0,7) e trasporti e logistica (0,4).

Come detto, il 13,1% dei maceratesi e delle maceratesi hanno scelto istituti professionali. Il più gettonato è Enogastronomia e ospitalità alberghiera (2,7), tallonato da Manutenzione e assistenza tecnica (2,4), Industria e artigianato per il made in Italy (2), Servizi commerciali (1,9), Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (1,5) e Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazioni dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane. Preferenze inferiori per Servizi culturali e dello spettacolo (0,8), Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico (0,3) e Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico (0,2).