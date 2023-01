SCUOLA - Sono i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, ieri sono scadute le preiscrizioni alle superiori. Lo scientifico è il più scelto con più del 13% di preferenze, seguono linguistico e scienze umane. Bene i tecnici a indirizzo tecnologico (19%). Per i professionali 13% di nuove presenze

Sono i licei gli istituti superiori più scelti dagli studenti e dalle studentesse marchigiani che il prossimo anno inizieranno il loro percorso alle superiori. E in particolare è il liceo scientifico a farla da padrone raccogliendo il 13,5 degli iscritti. E’ quanto risulta dai dati resi noti dal Ministero dell’istruzione e del merito a meno di 24 ore dalla scadenza del termine ultimo per preiscriversi alla scuola secondaria di secondo grado.

Per quanto riguarda le Marche sono più della metà, il 56,7% degli studenti a scegliere un liceo. Tra questi appunto il liceo scientifico vede la preferenza del 13,5% delle matricole, non da meno lo Scientifico con opzione Scienze applicate (9,4%), meno appetibile la sezione ad Indirizzo sportivo con il 2,4 % degli iscritti. Non male il liceo linguistico con 8,5% degli iscritti. Seguono i licei delle Scienze Umane (7,3%), Scienze Umane con opzione Economico sociale (3,9%), l’artistico (5,8%), il classico (5,3%). Restano le briciole per i licei musicali e coreutici con lo 0,5% degli iscritti alla sezione musicale e lo 0,2% alla coreutica.

Ai marchigiani piacciono anche gli istituti tecnici che vedono tra le matricole la preferenza del 30,3% del totale. Tra questi il settore tecnologico attrae il 19,9% dei nuovi iscritti (Agraria 3%, Chimica, materiali e biotecnologie 3,3%, Costruzioni, ambiente e territorio 2,1%, Elettronica ed elettrotecnica 1,1%, grafica e comunicazione 1,3%, Informatica e telecomunicazioni 5,3%, Meccanica, meccatronica ed energia 2,9%, Sistema moda 0,2% e trasporti e logistica 0,8%). Nel settore economico che vedrà l’ingresso del 10,3 dei nuovi iscritti, amministrazione, finanza e marketing vedono 7,9% degli iscritti, il turismo 2,4%.

Ci sono poi i professionali che conquistano il 13% dei neo iscritti. Tra questi sono gli istituti alberghieri al top con il 4,5% degli iscritti. Le altre voci sono Industria e artigianato per il made in Italy (2,4%), Manutenzione e assistenza tecnica 2,3%), Servizi per la sanità l’assistenza sociale (1,2%), Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane (1%), Servizi commerciali (0,8%), Servizi culturali e dello spettacolo (0,3%), Odontotecnico (0,3%), Ottico (0,1%).

