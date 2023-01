Pop punk, Naska domani al Rossini

CIVITANOVA - L'artista porterà al teatro il suo live “Rebel Unplugged” alle 21

Naska, il nuovo volto del pop punk italiano, porterà domani alle 21 il suo live “Rebel Unplugged”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, sul palco del teatro Rossini di Civitanova. I biglietti per il concerto, organizzato da Best Eventi, sono disponibili sui circuiti TicketOne www.tickeotne.it, Vivaticket www.vivaticket.com (online e punti vendita) e al botteghino del teatro (0733812936). Gli ultimi saranno in vendita al botteghino prima del concerto.

Diego Caterbetti, in arte Naska, inizia il suo percorso musicale da adolescente. Nel 2020 pubblica il suo primo EP “ALO/VE” (Sony Music) il cui primo brano estratto “Dormi” racconta la gelosia e la sfiducia nelle relazioni nei ragazzi di oggi. Lo stesso anno, tornato indipendente, apre il suo canale Twitch per autofinanziarsi la musica, in cui offre contenuti legati principalmente al format dei talk show. Nel 2021 è il primo artista ufficiale firmato Thamsanqa. Nel primo album ufficiale, “Rebel”, Naska strizza l’occhio al punk rock dei Sum41, Blink182, Pixies, Nirvana e Green Day, ma non intende chiudersi alle influenze e alle possibilità del pop pur non dimenticando da dove proviene.

Informazioni: 0859047726 e www.besteventi.it.