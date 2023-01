RASSEGNA - L'appuntamento al teatro Delle Logge in programma giovedì alle 21,15

Parlare Futuro prosegue la sua rotta e per il suo quinto appuntamento fa tappa a Montecosaro, uno dei borghi più belli d’Italia. Anche quest’anno la rassegna mira a toccare diversi temi di attualità, con uno sguardo al futuro e alle possibilità che esso pone. Partendo dal fil rouge Panopticon, la dodicesima edizione di Parlare Futuro vuole condurre ad una riflessione sulla libertà e sulla possibilità di sottrarsi alle maglie del potere attraverso la filosofia, la poesia, la letteratura, l’arte e perché no, la filosofia dei numeri. Il quinto appuntamento è dedicato ad un intervento dal titolo “Il futuro antico” condotto dal poeta e paesologo Franco Arminio. L’evento si terrà giovedì 19 gennaio alle 21,15 al teatro delle Logge di Montecosaro.

I paesi possono essere grandi luoghi dell’avvenire, non luoghi di un passato che non deve morire, ma spazi dove rovesciare prospettiva e inventare un nuovo futuro! I piccoli paesi sono luoghi spesso pensati e raccontati come custodi del passato, testimoni di un tempo ormai andato, magari romantico ma incompatibile con il nostro tempo. Invece, il poeta Franco Arminio mette fortemente in discussione questo concetto con uno sguardo orientato al futuro. È necessario smettere di immaginare i paesi come corpi morenti, statici, legati al passato e impossibilitati a costruire il futuro. Per farlo, bisogna parlare di vita e di passione.

Franco Arminio è nato in Campania, a Bisaccia, nel 1960, e ha provato fin dalla più tenera età un profondo amore per la sua terra, che ha deciso, nonostante lo spopolamento, di non abbandonare, e dove vive tuttora e dove esercita le professioni di maestro elementare e paesologo. Attivo come documentarista, giornalista, scrittore e soprattutto poeta, ama indagare e descrivere in tutte le forme le realtà dei piccoli comuni italiani, spesso semispopolati e vittime di indecenti trattamenti statali dopo catastrofi naturali come terremoti e allagamenti, dove però Arminio riesce a trovare il cuore della bellezza e della continua resilienza e rinascita umana.

Vocato al viaggio e alla lirica, collabora con testate come Il Fatto Quotidiano, Il Manifesto e Il Mattino, con un blog dal titolo Comunità Provvisorie, e scrive raccolte di poesie dove racconta le realtà cittadine che visita ed incontra, raccogliendo testimonianze anche dalle zone più impervie e disagiate, come Cartoline dai Morti e Geografia commossa dell’Italia interna, Cedi la strada agli alberi, Resteranno i Canti, L’infinito senza farci caso, La cura dello sguardo. A Parlare Futuro presenterà un suo intervento titolato “Futuro antico”. L’evento è ad ingresso gratuito, per info 338 4162283.