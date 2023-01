PROMOZIONE: IL PUNTO E LA TOP 11 - I sudamericani Matias Dutto e Rafael Zuchi, fari del reparto arretrato giallorosso, piegano il Grottammare (2 a 1 in rimonta) e trascinano gli uomini di mister Santoni ai piedi della zona playoff. Bene il Trodica, muovono la classifica Matelica e Cluentina

di Michele Carbonari

Una coppia di centrali difensivi sudamericani trascina alla vittoria il Potenza Picena.

Nella 16esima giornata d’andata il 24enne argentino Matias Dutto (in gol su rigore) e il 29enne brasiliano Rafael Zuchi (di testa sugli sviluppi di un angolo) ribaltano il Grottammare allo Scarfiotti. I giallorossi di Santoni salgono a quota 21 punti e mettono nel mirino la zona playoff, distante una sola lunghezza. Successo dedicato all’ex dirigente Luciano Sorichetti, scomparsi nei giorni di Natale ad 85 anni. Il Potenza Picena scala la classifica a braccetto con il Trodica, che cala il tris interno al Monticelli, piegato già nel primo tempo grazie ai gol di Zandri (punizione), Cingolani (di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato) e Pantone (al primo gol con la maglia biancoceleste, servito dallo stesso Cingolani). Nel turno di riposo della capolista Civitanovese, non ne approfitta in pieno l’inseguitrice Aurora Treia, protagonista dell’emozionante 3 a 3 contro il Casette Verdini (leggi l’articolo). Muove la classifica anche il Matelica, che divide la posta in palio a reti bianche nella tana della Passatempese (un gol annullato per parte).

Cade fra le mura amiche il rimaneggiato Corridonia, l’Atletico Centobuchi passa di misura. La Cluentina pareggia 1 a 1 in casa con la Monterubbianese.

La top 11 (5-3-2): Giachetta (Potenza Picena); Bordi (Casette Verdini), Zuchi (Potenza Picena), Mulinari (Aurora Treia), Bigoni (Corridonia), Merli (Matelica); Mancini (Potenza Picena), Romagnoli (Aurora Treia), Malaccari (Casette Verdini); Pantone (Trodica), Cingolani (Trodica). All.: Busilacchi (Trodica).

Il personaggio della settimana: Rafael Zuchi e Matias Dutto (Potenza Picena). Il 29enne centrale difensivo brasiliano realizza il primo gol con la maglia biancorossa e regala un successo prezioso che lancia in quota la squadra di Santoni. Merito suo e del compagno di reparto argentino, anche lui a segno contro il Grottammare, capaci di essere decisivi anche in fase realizzativa.