PROMOZIONE - Sei gol, nove ammonizioni e due espulsioni al "Leonardo Capponi". Gli uomini di Passarini salgono a quota 25, raggiunti dal Monturano Campioglione, e rosicchiano un solo punto alla capolista Civitanovese (turno di riposo). I ragazzi di Lattanzi stabili a centro classifica

Aurora Treia e Casette Verdini danno spettacolo nel 3 a 3 della 16esima giornata d’andata nel girone B di Promozione. Sei gol, nove ammonizioni e due espulsioni (frutto di quattro cartellini gialli) hanno animato il pomeriggio al “Leonardo Capponi”. Botta e risposta in avvio di gara, Capponi risponde a Tidei. Ulivello porta di nuovo in vantaggio gli ospiti, prima della doppietta locale di Mulinari, espulso ad inizio secondo tempo. L’inferiorità numerica agevola la rimonta avversaria, concretizzata da un autorete di Palazzetti. Gli uomini di Passarini salgono a quota 25, raggiunti dal Monturano Campiglione, e si portano a meno cinque dalla Civitanovese, a riposo in questo turno. I ragazzi di Lattanzi muovono la classifica e stazionano al centro classifica (19 punti).

Partita vivace giocata bene da entrambe le formazioni. Parte meglio il Casette Verdini, che al primo minuto passa in vantaggio con Tidei il quale, ben appostato in area, spiazza di testa il portiere Cartechini sugli sviluppi di una punizione. L’Aurora Treia ristabilisce subito la parità con Capponi che raccoglie un suggerimento di Gobbi dalla destra e, sul secondo palo, batte i portiere Grifi. Le occasioni si susseguono da una parte e dall’altra fino al 29’: Russo batte una punizione dal limite e colpisce la base del palo, la palla torna in piena area dove Ulivello la controlla e la rispedisce alle spalle di Cartechini. Tra le proteste dei locali, per un dubbio tocco di mano, l’arbitro convalida e il Casette Verdini passa di nuovo in vantaggio. Il forcing dell’Aurora Treia non si ferma, Badiali dal limite colpisce il palo, sulla ribattuta arriva Capponi ma il portiere devia in angolo. E’ il preludio al gol che arriva al 40’: angolo di Badiali dalla destra, sul primo palo Capponi prolunga e Mulinari è il più veloce ad intervenire e pareggiare i conti. Al 45’, sugli sviluppi di un’azione sulla destra, Andreucci mette al centro un rasoterra su cui Tacconi interviene con la mano, per l’arbitro è rigore. Sulla palla si porta Mulinari che trafigge Grifi e porta in vantaggio l’Aurora Treia.

Nel secondo tempo la partita ricomincia con azioni tambureggianti fino al 53’ quando l’arbitro espelle Mulinari per doppia ammonizione. Da questo momento il Casette Verdini prende in mano le redini del gioco e l’Aurora Treia è costretta a difendersi. Infatti al 66’ arriva il pareggio ospite: Bordi scende sulla destra e tira forte al centro, Palazzetti per anticipare l’intervento di Ulivello devia la palla nella propria rete. Il Casette Verdini sfiora anche il vantaggio con Romanski che dal limite sfiora la traversa. L’incontro termina nel nervosismo generale e al 94’ viene espulso anche Di Francesco per doppia ammonizione comminata per, a giudizio dell’arbitro, aver simulato un rigore.

Il tabellino:

AURORA TREIA: Cartechini, Marchetti, Cervigni (55’ Filacaro), Romagnoli, Palazzetti, Mulinari, Gobbi, Piancatelli (74’ Capradossi), Andreucci, Badiali (75’ Di Francesco), Capponi (60’ Fratini). A disp.: Feliziani, Ruani, Frascarelli, Marini, De Maria. All.: Passarini.

CASETTE VERDINI: Grifi, Donnari, Marziali, Lami (52’ Maffei), Tidei, Tacconi (52’ Bordi), Tidiane, Russo, Ulivello (84’ Ramadori), Sejfullai (46’ Malaccari), Romanski (74’ Ribichini). A disp: Ciminari, Capozucca, Menchi, Pianelli. All. Lattanzi.

RETI: 1’ Tidei (CV), 5’ Capponi (AT), 29’ Ulivello (CV), 40’ Mulinari (AT), 45’ Mulinari (AT), 66’ autogol Palazzetti (CV).

NOTE: ammoniti: Mulinari, Gobbi, Andreucci, Fratini, Cartechini, Di Francesco, Marziali, Romanski, Lami, Tacconi, Malaccari. Espulsi: Mulinari (AT) al 53’ per somma di ammonizioni e Di Francesco (AT) al 94’ per somma di ammonizioni. Calci d’angolo: 6 – 4. Recuperi: 1 + 5