MACERATA - Un momento di condivisione bene augurale tra residenti ed esercenti del centro

“Cin cin” al nuovo anno tra i residenti e i titolari delle attività in galleria del Commercio a Macerata. L’incontro giovedì sera nei locali ex Upim in cui, per le festività, è stato allestito un set fotografico curato da Fabrizio Centioni. «Ogni giorno – ha detto Gabriella Tasso, promotrice dell’iniziativa – ci siamo incontrati, nel tran tran quotidiano, e magari ci siamo anche scambiati il buongiorno e il buona sera in galleria del Commercio e nel centro storico. Abbiamo quindi voluto condividere un momento per incontrarci e stare insieme, per brindare e scambiarci gli auguri per un 2023 ricco di serenità e soddisfazioni per tutti». A condurre l’iniziativa il giornalista Claudio Ricci.