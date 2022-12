MACERATA - Domani (domenica 18 dicembre) a partire dalle 17 sarà possibile fare un ritratto in polaroid, singolo, di coppia e di famiglia, realizzato con fotocamera d’epoca

Un ritratto in polaroid, singolo, di coppia e di famiglia, realizzato con fotocamera d’epoca, in uno studio allestito in occasione delle festività natalizie, nei locali dell’ex Upim, in galleria del Commercio a Macerata. E’ solo una delle iniziative di “Natale in galleria”, l’iniziativa voluta e organizzata da alcune attività con sede in galleria del Commercio.

«La Galleria è una delle principali vie di accesso alla città – spiega Gabriella Tasso dell’agenzia immobiliare CasaTasso, promotrice dell’iniziativa – quindi abbiamo pensato di dare un tocco natalizio e di regalare dei momenti di condivisione per i residenti del centro storico ma anche per tutti coloro che frequenteranno la città in questi giorni di festa».

A realizzare gli scatti di Natale sarà Fabrizio Centioni che per l’occasione ha portato lo Studiomobil, uno studio fotografico itinerante, all’interno del quale si potrà posare per uno scatto nella casa di Babbo Natale vestita a festa. L’iniziativa si svolgerà domenica 18, venerdì 23 e sabato 24 dicembre a partire dalle 17. Venerdì 23 dicembre alle 17,30 è in programma “Intervista a Babbo Natale” un laboratorio di di giornalismo per bambini e bambine dai 6 anni in su con Cronache Maceratesi Junior. Sarò possibile acquistare i gustosi prodotti della Fabbrica di Cioccolato, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. L’allestimento sarà mantenuto fino al nuovo anno e ospiterà anche il “Cin Cin in galleria” un brindisi tra residenti ed esercenti.

Hanno partecipato all’iniziativa l’agenzia immobiliare CasaTasso, assicurazioni Generali, Fotomobil, Cronache Maceratesi, Skin Medic e Speed Queen, Boma e la Fabbrica di Cioccolato.

(Redazione Cm)