MACERATA - E' in allestimento fino al 28 febbraio nelle sale antiche della biblioteca Mozzi Borgetti

La mostra “Virgo hec penna. Dal manoscritto alla prima stampa”, in allestimento fino al 28 febbraio nelle sale antiche della biblioteca Mozzi Borgetti, è stata censita nel portale Italive.it e ammessa alle votazioni per il Premio Italive. Quest’ultimo è un progetto patrocinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (promosso da Consumerlab e Comitas con la partecipazione di Autostrade per l’Italia e la collaborazione di Coldiretti) che informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano e presenta un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati, anche alla scoperta di eccellenze enogastronomiche. Per visualizzare la scheda dell’evento e votare la mostra basta collegarsi al sito https://italive.it/virgo-hec-penna-dal-manoscritto-alla-prima-stampa/.

«E’ una notizia che ci riempie di orgoglio – commenta l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta – segno tangibile dell’interesse che la mostra ha suscitato intorno a una sezione preziosa del ricchissimo patrimonio che la biblioteca Mozzi Borgetti custodisce e che grazie all’esposizione in atto si svela ai visitatori».

La mostra, infatti, inaugurata lo scorso 22 dicembre e curata da Laura Mocchegiani, è dedicata all’esposizione, divisa in tre sezioni, degli incunaboli di maggior pregio e svela un’altra importante sezione del fondo antico dove sono conservati i primi testi maceratesi prodotti utilizzando la tecnica dei caratteri mobili tra la metà del XV e il XVI secolo.

Le votazioni espresse dai visitatori tramite il sito di Italive, che saranno giudicate da una commissione di esperti, determineranno il vincitore del premio di quest’anno. Notizie sul Premio Italive e regolamento reperibili dal sito https://italive.it/regolamento/https://italive.it/regolamento/.